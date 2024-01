​Ligue 2 – AC Ajaccio : bien commencer l'année 2024 à Troyes

Sixième du championnat avec 30 points au compteur, l’AC Ajaccio entame la reprise avec sérieux et ambition. Auteurs d’une bonne première partie de saison, les Ajacciens comptent repartir du bon pied, comme en témoigne leur match sérieux en amical face à Martigues (2-1), vendredi dernier. Pour Olivier Pantaloni, le coach ajaccien : « l’état d’esprit est bon, tout le monde a bien travaillé. Nous avons fait le point par rapport à la première partie de championnat avec ce qui a été fait et ce qui reste à améliorer. Le match amical de reprise contre Martigues était primordial pour reprendre le rythme. Nous avons été sérieux durant cette rencontre et je pense que cela va nous servir pour cette reprise du championnat de Ligue 2 ».

Victorieux à l’aller à Timizzolu, les Acéistes avaient souffert face à une équipe plutôt joueuse : « Troyes est une bonne équipe qui nous avait posé des problèmes lors du match aller. Nous avions énormément souffert. C’est une équipe qui a l’ambition de remonter au classement avec des recrues au mercato, et qui compte de jeunes joueurs de qualité. Nous sommes prévenus. Nous avons vu ce qu’il fallait améliorer face à cette équipe. Il va falloir attention si cette équipe vient nous chercher en nous mettant la pression. Nous allons essayer de faire courir cette équipe et être tranchant dans les 30 derniers mètres. Il faut que l’on progresse sur l’efficacité ».



Escartin présent dans le groupe ajaccien

Si les renforts offensifs se font toujours attendre, le staff rouge et blanc pourra en revanche compter sur Josué Escartin, le défenseur en provenance de Brest, buteur lors du match amical à Martigues, qui fait sa première apparition dans le groupe. Mathieu Michel, le gardien de but, est de nouveau disponible, reste à savoir qui de lui ou Sollacaro gardera les buts ajacciens dans l’Aube. Barreto, Avinel, Marchetti, mais aussi Campanini, Touré et bien entendu Bayala sont en revanche blessés ou en cours de retour.

Les Ajacciens, privés également de Bammou parti lors du mercato, pourront en revanche compter sur Touzghar, buteur à l’aller face à cette équipe de Troyes : « J’avais dit en première partie de saison que c’était une équipe très jeune avec beaucoup de qualités, mais qu’il fallait leur laisser du temps. On a vu qu’ils ont pratiqué un beau football, on l’a vu ici, on a gagné 1-0, mais ils nous ont mis en difficulté surtout en 2e mi-temps. Je m’attends à un match compliqué en essayant d’être plus solide à l’extérieur qu’en première mi-temps. Ils se créent énormément de situations, mais ils avaient plus de mal à concrétiser. On va essayer d’être plus solides à l’extérieur, on a mal voyagé, on va essayer d’être plus solides et d’essayer de développer notre jeu au fil du match ».



Le groupe ajaccien retenu par Olivier Pantaloni :



Michel, Sollacaro, Chanot, Escartin, Vidal, Strata, Quemper, Youssouf, Khelifa, Jabol, Mangani, Puch, Everson, Jacob, Touzghar, Nouri, Soumano, Coutinho



Blessés : Avinel, Marchetti, Benhaïm, Barreto, Campanini, Ben Touré, Bayala