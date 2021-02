​Le chiffre du jour : 3,2 millions

En Thérapie est adaptée de la série israélienne Betipul créée en 2005 par Hagai Levi. Elle plonge le spectateur dans l’intimité du cabinet d’un thérapeute (Frédéric Pierrot) et des névroses de ses patients interprétés, entre autre, par Mélanie Thierry, Reda Kateb, Clémence Poésy, Pio Marmaï ou la jeune Céleste Brunnquell.Cette dernière, découverte en 2019 dans Les Éblouis de Sarah Succo, est dirigée dans sept épisodes par le réalisateur corse Pierre Salvadori. Il ne tarit d'ailleurs pas d’éloge sur sa jeune interprète : « Il [Frédéric Pierrot] était véritablement remué par elle, pas son instinct de jeu incroyable. […] Et moi je suis devenu spectateur de tout ça […] Quand j’ai dit “coupez”, il y a eu un silence, et tout le monde a applaudi. Je n’avais jamais vécu ça sur un tournage » livre Pierre Salvadori au journal Libération le 30 janvier dernier.Initiée par Yaël Fogiel, Laetitia Gonzalez, Eric Toledano et Olivier Nakache, la série En thérapie a fait appel à David Elkaïm et Vincent Poymiro avec Pauline Guéna, Alexandre Manneville, Nacim Mehtar et Eric Toledano et Olivier Nakache pour les scénarios des 35 épisodes. Ils seront diffusés sur Arte à partir de ce jeudi 3 février, à raison de deux épisodes par semaine. L’intégralité de la série est toujours disponible en ligne sur arte.tv