​Le GFCA lance sa saison face au Puy (2-0)

On l’attendait et elle était sans doute prévisible même si l’adversaire venait de corriger Bastia-Borgu sur ses terres. Privé de plusieurs éléments dont Kyei et N’Doye parmi les titulaires, le GFCA a confirmé ses bonnes dispositions actuelles et signe une victoire très prometteuse pour la suite du championnat.

Ce n’était pas évident face à des Auvergnats coriaces qui lui auront donné du fil à retordre. Campé en 4-4-2, le Gaz débute sous pression avec dès les premières secondes, Balijon qui sauve son camp sur une frappe de Fleury (1e). Le tempo est donné et l’adversaire montre qu’il veut rééditer la performance précédente à Bastia. Mais le GFCA ne l’entend pas de cette oreille. Et si le jeu reste équilibré, il réplique par Anziani sur coup franc (17e) ou Piechocki (21e). Alors que son adversaire se découvre, il va débloquer la situation en contre où Piechocki déboule dans un 3 contre 3 et centre au point de pénalty. Sous la menace de Lebon, Mendy trompe son propre gardien (23e). Idéal pour des Gaziers qui vont se sentir pousser des ailes sans parvenir toutefois à profiter de leur temps fort. Le Puy fait le dos rond et se montre dangereux par Chergui mais Balijon sort bien (41e). À la pause, le Gaz tient le bon bout…



Le troisième de Pollet

Il va confirmer ses bonnes dispositions au retour des vestiaires ; En jouant plus haut et en insistant sur les côtés, le GFCA met son adversaire sous pression. Celui-ci en est souvent réduit à la faute. Et la situation va s’aggraver pour des Auvergnats rapidement réduits à dix après l’expulsion de Bouguerra qui écope de deux cartons jaunes en moins de dix minutes (47 et 56e). Le sort du match n’est pas scellé pour autant mais les Gaziers sont particulièrement solides sur leurs bases arrières. Il faudra attendre le dernier quart d’heure et une superbe tête décroisée de Pollet (3e but en deux matchs) sur un centre de Beusnard pour clore le match (73e). Le GFCA tient sa première victoire en championnat de la saison. L’état d’esprit reste le même et le jeu progresse au fil des rencontres. Trois points qui vont faire beaucoup de bien…



GFC Ajaccio – Le Puy : 2-0 (1-0)

A Ajaccio, stade Ange Casanova 1200 spectateurs environ.

Arbitre : M. Vernice assisté de MM. Garrigues et Durand.

Buts : Mendy (23' csc), Pollet (73') pour le GFC Ajaccio.

Avertissements : Pelican (90'+3) au GFC Ajaccio; Dufau (19'), Bouguerra (47') au Puy.

Expulsion : Bouguerra (56') au Puy.

GFC Ajaccio (4-4-2) : Balijon – Campanini (Z.Diabaté 88'), Filippi, Guidi, Lippini – Pierazzi (cap), Anziani, Beusnard, Piechocki – Lebon (Pelican 76'), Pollet (Finidori 90'). Entraîneur : F. Ciccolini.

Le Puy (3-5-2) : L'Hostis – Mendy, Clément, Elie – Van Dam, Dufau (Ouadoudi 63'), Bouguerra (cap), Sall (Hsissane 77'), Chergui – Fleury (Bennekrouf 77'), Patrao. Entraîneur : R. Vieira.