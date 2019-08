​Le GFCA et le FCBB dos à dos (0-0)

Troisième et dernier match sans supporters pour le GFCA à l’occasion d’un premier derby face au FCBB, l’une des bonnes surprises de ce début de championnat. Une formation qui va garder, tout au long du match, l’emprise face à des Gaziers en dedans par rapport à leurs précédentes sorties. Trop timide et sans percussion, le Gaz va buter sur une défense très athlétique. Les deux défenses prendront le dessus sur les offensives dans un premier acte où les occasions se feront très rares. Une frappe croisée de Cropanese à côté du but de Balijon (30e) et une situation chaude devant les cages Milosavlievic à la suite d’un corner de Besnard (33e). À la pause, le score est logique.

Conscient du danger, le Gaz se veut plus entreprenant d’entrée de seconde période. Pourtant, en contre, Grimaldi qui manque le cadre de peu (53e) et Doumbia qui bute sur Balijon (55e) s’offrent deux belles opportunités. Les Bastiais ne parviennent pas à en tirer profit. Et le GFCA commence à s’enhardir notamment par Pollet dont l’enchaînement contrôle frappe trouve le portier bastiais sur sa trajectoire (67e). Réplique bastiaise avec Odzoumo qui se présente seul devant Balijon et trouve le petit filet. La fin de match est encore à l’avantage des visiteurs, maîtres au milieu du terrain. Mais le score en reste là. Un premier point à domicile pour le GFCA qui débloque son compteur. Le FCBB poursuit sur sa lancée

Football National 4e journée

GFCA-FC Bastia-Borgo 0-0

Stade Ange Casanova

GFCA-FCBB (0-0)

Temps doux

Arbitre : M. Angoula

Avertissements : Beusnard (57e) pour le GFCA

Hamdi (58e) pour le FCBB

GFCA

Balijon- Lippini, Guidi, Filippi, Usman- Pierazzi (cap.) (Piechocki 60e)- Pineau, N’Doye, Beusnard (Anziani 80e)- Kyei, Pollet- ent : F. Ciccolini.

FCBB

Milosavlievic- Cros, Durimel, Hamdi- Cropanese, Traoré, Doumbia, Diarassoumba, Grimaldi (cap.)- Penneteau (Foulon 65e), Odzoumo (Ouadah 75e)- ent : J.A. Ottaviani