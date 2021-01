​Le Festival de Cannes reporté en juillet 2021

La grande messe du cinéma mondial vient d’annoncer, via un communiqué, le report de sa 74e édition au mois de juillet. On attend maintenant avec impatience la sélection qui devra prendre en compte les films repoussés de 2020 comme Benedetta de Paul Verhoeven, The French Dispatch de Wes Anderson ou encore True mother de Naomi Kawaze. Côté nouveauté, on est impatient de connaître les films qui rejoindrons les différentes compétitions : l’officielle, Un Certain Regard, la Semaine de la Critique, la Quinzaine des Réalisateurs et l’ACID.



Films corses

On espère surtout découvrir le nouveau film de Thierry de Peretti (Enquête sur un trafic d'Etat, titre temporaire) avec son casting 5 étoiles : Pio Marmaï, Roschdy Zem, Vincent Lindon, Valeria Bruni Tedeschi et Alexis Manenti (photo).

Tourné en Centre Corse et à Sartène l’été dernier, on peut aussi imaginer la présence de Pierre Salvadori avec son nouveau long, La petite bande.

Auréolé du prix du grand prix en 2017 pour 120 Battements par minute, on risque de voir la productrice ajaccienne Marie-Ange Luciani monter à nouveau les marches avec Arthur Rambo, le nouveau film de Laurent Cantet (Palme d’Or pour Entre les Murs).

Autre long métrage espéré pour cette 74e édition, Mon Légionnaire de Rachel Lang, tourné dans la région de Saint Florent avec Louis Garrel, Camille Cottin, Jean Michelangeli (Une Vie Violente) et de nombreux figurants corses.



En attendant, les réactions ne se sont pas faite attendre sur les réseaux sociaux. On doit à Franck Finance-Madureira, journaliste et président de la Queer Palm la première punchline : « Tu vas te baigner ou tu préfères voir le Verhoeven ? » Cette édition estivale sera en tous cas une première pour le Festival de Cannes mais surtout une note d’espoir pour toute la profession tant on connaît l’importance de ce rendez-vous pour l’industrie cinématographique durement touchée par la crise sanitaire.