​La nouvelle réforme au cœur des débats des premières assises de la formation professionnelle de Corse

Les premières Assises de la formation professionnelle se sont ouvert ce lundi au Palais des Congrès d’Ajaccio, organisés conjointement par la Collectivité de Corse, représentée par Antonia Luciani, Conseillère exécutive à la formation, Alex Vinciguerra, Président de l’ADEC, , l’État représenté par Alexandre Patrou, secrétaire général aux affaires de la Corse (SGAC) et par Jean-Philippe Agresti, Recteur de l’Académie de Corse, qui a notamment expliqué en prélude, les raisons qui ont conduit à la genèse ces rencontres : « La réforme de la formation professionnelle est devenue une grande cause nationale. Nous avions donc prévu depuis un an, en partenariat avec le Conseil exécutif de Corse, le Rectorat et l’ensemble des services de l’État, d’organiser des Assises de la Formation professionnelle avec un objectif prioritaire de prendre en compte la stratégie de développement économique mise en place par la Collectivité, la situation avec l’ensemble des acteurs socio-économiques et les acteurs de la formation pour travailler à une cohésion de l’action publique. Durant ces trois jours, nous allons lancer une réflexion sur la formation professionnelle, afin d’étudier au plus près des territoires, les perspectives et les besoins dans l’économie en matière de formation ».



Elles se donc concrétisées aujourd’hui à Ajaccio, au Palais des Congrès avec notamment en préambule une conférence sur la réforme de la voie professionnelle, «l’impact de l’intelligence artificielle sur les métiers de la formation professionnelle » et un état des lieux de l’emploi dans les principaux secteurs sociaux, économiques en Corse et des échanges avec le public. Mercredi, à l’IUT de Corte, se déroulera une table ronde sur le thème « structurer et développer un appareil de formation performant et complémentaire » avec une première partie sur « l’apprentissage, une voie d’excellence » et en deuxième partie, la mise en œuvre d’une logique de coopération de mutualisation entre l’ensemble des organismes de formation. Enfin, jeudi 5 octobre au Campus CCI Formation Corsica – Borgo, la journée sera notamment consacrée sur le devenir des élèves après les classes de 3e et de terminale et le nouveau visage de la voie professionnelle.



« Un taux de chômage historiquement bas en Corse »

Des rencontres organisées également en partenariat avec la Collectivité de Corse, représentée ce matin notamment par Antonia Luciani, conseillère exécutive en charge de la formation : « Ces Assises étaient en gestation depuis une année. Nous sommes heureux de pouvoir les organiser durant trois jours et de manière décentralisée. L’objectif c’est de comprendre les enjeux, d’abord liés à la sortie de la crise sanitaire, qui a eu un impact aussi bien sur la formation, que sur le monde de l’emploi. Nous avons en Corse un taux de chômage historiquement bas. Toutes les études montrent que dans les prochaines années, il y aura un besoin qui sera difficile à pourvoir en termes de recrutement dans certains métiers. C’est notre responsabilité d’anticiper ces évolutions et de prendre en compte les stratégies économiques, et de savoir comment la formation professionnelle vient répondre aux enjeux de demain. Je vous rappelle que nous avions lancé avec Pôle Emploi, les comités locaux formation, qui ont permis d’aller sonder auprès des bassins d’emploi pour essayer de faire remonter un certain nombre de donnés et de besoins pour proposer des formations qui soit mieux adaptés aux territoires. C’est un défi de chaque instant. La crise Covid nous a permis aussi de mettre en place des formations décentralisées notamment à travers la territorialisation qui est un axe prioritaire. Enfin la question de l’orientation va être également évoquée. Nous avons lancé des salons à destination des jeunes de 3e pour qu’ils puissent rencontrer des jeunes qui sont en formation afin de montrer cette continuité entre le collège et l’enseignement supérieur. L’idée étant d’avoir une vision de la formation professionnelle qui sorte des clichés que l’on peut avoir, une image malheureusement souvent dépréciée. L’objectif principal est que les jeunes puissent s’orienter vers des métiers qui leur plaisent plutôt que d’effectuer un enseignement dans les filières générales, sans aucune véritable perspective d’avenir ».



Si ces Assises font le lien avec la réforme de la voie professionnelle dont la mise en œuvre débute en cette rentrée scolaire 2023-2024, elles s’inscrivent également dans le cadre de l’Année européenne des compétences. Pour rappel, la formation professionnelle s’adresse aux élèves, apprentis et actifs. Elle peut être suivie en formation initiale, en lycée professionnel par exemple, par apprentissage ou en formation continue. Elle permet d’acquérir des connaissances et des compétences requises dans des métiers spécifiques ou plus largement sur le marché de l’emploi.