« ​La mer en débat » fait escale à Bastia

Ce grand débat, est, à l'origine, une demande de l'État. Tous les six ans, une révision des documents stratégiques de façade qui permettent de planifier l’usage et le bon état de la mer, est obligatoire. Elle s'effectue sous l’égide du Ministère de la transition écologique et de la cohésion des territoires, celui de la transition énergétique et du secrétaire de la mer. « Le CNDP, administration indépendante, s’assure alors de la participation et de l’information du public sur tous ces projets qui touchent l’environnement » précise Anthony Hottier, maire de Barrettali pendant 20 ans et aujourd’hui membre de cette autorité publique . « Ce débat public a pour enjeu de s’assurer de la protection de la mer et des littoraux, c’est ce qui m’intéresse et c’est pour cette raison que j’ai voulu m’engager » ajoute ce dernier. Dans ce débat, le développement des énergies marines et l’implantation des éoliennes en mer revient avec insistance : « La Corse n’est pas encore concernée, précise Anthony Hottier, pour des questions géo-physiques et d’implantation. C’est pourtant une question à se poser dans le futur, surtout si l’on souhaite réfléchir à une solution d'autonomie énergétique pour l’île. Mais ce n’est pas encore d’actualité. » Par contre, la Méditerranée est concernée puisque deux fermes éoliennes viennent de s’implanter au large de Fos-sur-Mer.L’objectif de ce débat d’envergure est surtout de déboucher sur des actions concrètes dans le domaine : « La CNDP a deux mois pour restituer tout ce qui s’est dit partout en France, à Bastia comme Ajaccio où on ira en février. Ensuite, l’État doit répondre de matière circonstanciée à tout ce qui aura été proposé » ajoute l’ancien maire de Barrettali, qui, accompagné de Sébastien Fourmy, secrétaire général du débat public et d'une chef de projet, sont allés à la rencontre des acteurs du domaine : « Nous avons rencontré les associations de l'île qui défendent l'environnement, des élus, des membres de la Cab mais également la présidente du conseil des rivages, Anne-Laure Santucci, Conseillère territoriale à l'Assemblée et maire de Luri. » L'équipe du CNDP a également préparé ces grandes journées de débat avec des scientifiques, des pêcheurs et les usagers de la mer d’une manière générale : « Nous souhaitons intégrer à ce débat le plus de monde possible, dont les associations de défense de l'environnement. » Ainsi, l'inscription aux ateliers-débats de samedi après-midi est fortement conseillée. Elle peut se faire e * CNDP est une autorité publique qui veille au respect du droit à la participation du public dans l’élaboration des projets et des politiques publiques ayant un impact sur l’environnement.