​La "Place du foot" s'installe à Ajaccio

Un village qui se déplacera samedi au stade Michel Moretti

​

Ouvert à tous, ce village d’animations étendu sur près de 1500m2 regroupe des activités ludiques avec la possibilité de jouer sur des terrains miniatures, de parfaire leur technique aux tirs de précision ou de s’affronter à EA FC 24 sur le stand gaming. Une programmation variée et ponctuée également par des shows de football freestyle, une animation autour du Label Restauration et des temps d’interaction avec des joueurs pros et des créateurs de contenus. Avec notamment la présence de Tom et Lucas qui partagent leur passion du football sur internet depuis 2018. Ils créent une gamme vaste de contenus sur YouTube, TikTok et Instagram où ils sont aujourd’hui suivis par une communauté de plus de 720 000 abonnés.



Autre star des réseaux sociaux présente sur le village, Chunky Cooker de son vrai prénom Constance est une créatrice de contenu food, dont le talent a su conquérir le cœur des internautes de façon exponentielle (en témoignent ses 2,4 millions d’abonnés sur TikTok et 700 000 sur Instagram). La jeune cuisinière - qui se décrit comme « un ventre sur pattes d’1m53 » sur ses réseaux sociaux tient un concept efficace : proposer chaque jour à sa communauté des recettes délicieuses et faciles à réaliser. Choisie pour son profil unique et son amour prononcé du ballon rond, elle a pu livrer une « battle cuisine » avec Yoann Torre, le chef cuisiner de « A Casetta », partenaire fidèle de l’ACA depuis plusieurs années. « Nous avons voulu mettre également en avant nos partenaires, qui nous soutiennent chaque année, et nous avons mis à contribution l’ensemble des composantes du club, et notamment les jeunes du centre formation, qui participent à l’animation des stands » ajoute Jean-Do Gaziello.



Créé l’année dernière, « La Place du Foot » a rencontré un vif succès en 2023 avec la présence de plus 8 000 visiteurs sur les 4 dates de la tournée. Cette année, après Troyes, Bordeaux, Saint-Etienne et Ajaccio, la manifestation se rendra du côté de Pau, Paris et Guingamp