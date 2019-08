​L’ACA ne méritait pas ça face à Caen (1-2)

Il y a des soirs comme ça où rien ne veut sourire. L’ACA en aura fait la triste expérience ce vendredi face à Caen malgré une domination de tous les instants, surtout en seconde période, une bonne demi-douzaine d’occasions franches et une supériorité numérique durant une heure. Dommage car, encore une fois, le contenu est intéressant. Il aura encore manqué un soupçon de réalisme sur le plan offensif…



Le match ne peut pas plus mal commencer pour l’ACA qui va, d’entrée se mettre en difficulté. On joue depuis moins de trois minutes quand Armougom déboule sur le flanc gauche et centre. Choplin écarte le danger mais des seize mètres, Deminguet place une demi-volée qui fait mouche (4e). Cueillis à froid, les Ajacciens ne tardent pas à répliquer mais Courtet dévisse sa volée sur un superbe service de Cavalli (9e). Le ton est donné et les « rouge et blanc » développent un jeu intéressant dans le sillage des deux précédentes sorties. Encore une fois, Courtet est tout près d’égaliser sur un centre de Laçi mais il est un poil trop court (16e). La pression ajaccienne s’intensifie. Sollicités, les Caennais ont bien du mal à endiguer les assauts adverses et à la suite d’un débordement sur la droite, Bayala est cisaillé par Diaw. M. Bastien n’hésite pas et sort le carton rouge (28e). À onze contre dix, les « rouge et blanc » mettent la pression sur le but de Riou. Cavalli est contré par un dos visiteur (31e) et malgré un temps fort, l’ACA ne parvient pas à égaliser. Ce n’est pourtant pas faute d’essayer à l’image d’un superbe rush de Caleb Zady qui passe en revue toute la défense adverse et manque le cadre d’un crampon (41e). Dommage car après avoir fait le dos rond et subi tout au long de la première période, les Caennais font le break. Sur un corner, Tchokouté but sur Leroy mais Moussaki est écarté du bras par Avinel. Une sanction sévère que Sankoh exécute (45+2). À la pause, c’est le hold-up parfait pour les Malherbistes.



Courtet redonne l’espoir

Face à un bloc très bas et compact en 4-4-1, l’ACA met un quart d’heure à retrouver son rythme de la première période. Mais il sera récompensé de ses efforts. C’est tout d’abord Zady qui vient buter sur Riou au grand dam des supporters « rouge et blanc » (59e). Ce n’est que partie remise. Dans la foulée et à la suite d’un corner, Cavalli dépose le ballon sur la tête de Courtet qui embrase Timizolu (61e). Et ça devient de plus en plus difficile pour les Caennais. Zady, encore lui mais toujours aussi maladroit, slalome dans la défense adverse toujours sans réussite alors que la reprise de Courtet s’envole au-dessus du but (69e). Les déferlantes rouges et blanches se poursuivent. El Idrissy trouve Riou sur sa trajectoire à la suite d’un corner de Coutadeur (72e). La fin de match s’assimile à une attaque-défense en règle avec des offensives sur le but adverse. L’ACA a le mérite de ne pas abdiquer. En face, on fait de la résistance comme on peut alors que Riou sort à trois reprises le grand jeu sur des frappes de Corinus, Coutadeur et Choplin. Malgré une débauche de tous les instants, on en reste là. Une défaite très amère. Il y a des jours comme ça…



Football Ligue 2

ACA-SM Caen 1-2 (0-2)

Temps chaud

Terrain sec

Spectateurs : 5000 environ

Arbitre : M. Bastien

Buts : Deminguet (4e), Sankoh (42+1 s.p.) pour Caen

Courtet (61e) pour l'ACA

Avertissements :

Avinel (45+1), Corinus (65e), Tramoni (82e) pour l’ACA

Pi (66e) pour Caen

Expulsion : Diaw (28e) pour Caen

Avinel (90e) pour l’ACA



ACA

Leroy- Lejeune, Choplin, Avinel, Huard- Coutadeur, Laçi (Corinius 58e)- Bayala (Tramoni 73e), Cavalli (cap. El Idrissy 69e), Zady- Courtet- ent : O.Pantaloni.



SM Caen

Riou- Armougom (Mbengue 85e), Diaw, Weber, Rivierez, Gonçalves (cap.)- Deminguet (Avounou 35e), Pi, Sankoh- Moussaki, Tchokounté (Zahary 46e)- ent : R. Almeida