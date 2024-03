​Karaté : les clubs corses ont voté la dissolution de la ligue régionale

« Maintenant, il faut de la sérénité et se mettre au travail pour la discipline », annonce Jean-François Gandon, le Président du Comité départemental de Karaté pour la Haute-Corse après l’assemblée générale extraordinaire qui s’est déroulée ce dimanche à Corte.



Un vote quasi unanime des clubs en faveur de la dissolution

Pour rappel, le CD de Haute-Corse a été remis en selle, il y a deux ans maintenant, à la demande de plusieurs clubs comme l’explique Jean-François Gandon : « Pour nous, l’action de la ligue régionale n’était pas satisfaisante. Elle travaillait uniquement au sein d’un microcosme local, qui ne correspondait pas avec nos attentes. Les clubs de Haute-Corse ont trop longtemps pâti de cette situation. Nous avons décidé de remettre en selle le Comité départemental pour travailler efficacement contre cela et pour contrer l’hégémonie de l’instance régionale ».



Dans le même temps, un audit diligenté par la Fédération française de Karaté, à la demande de plusieurs clubs et du Comité départemental, aurait mis en exergue des dysfonctionnements liés à des dépenses injustifiées et des prises illégales d’intérêt. Tout cela aura donc conduit à l’assemblée générale extraordinaire qui s’est déroulée ce dimanche à Corte en présence des représentants des 17 clubs régionaux. À l’issue du scrutin, 16 clubs ont voté pour la dissolution de la ligue et un club de la région ajaccienne s’est abstenu. « C’est pour nous une satisfaction de tourner enfin cette page. Cette dissolution a été actée par la fédération française et son président, qui a mené les débats et comptabilisé les bulletins. Maintenant, nous allons travailler efficacement et en synergie avec le Comité départemental de Corse-du-Sud pour poursuivre notre travail en faveur du Karaté ».



Pas de nouvelle ligue régionale, pour le moment



Pour l’heure, il n’est pas prévu de restructurer une ligue régionale. Pour le Président du CD de Haute-Corse : « Nous venons à peine de voter la dissolution de la ligue. Nous allons voir comment cela va fonctionner. Pour le moment chacun œuvre à travailler en faveur de la discipline, dans son département, et nous verrons le temps venu, ce qu’il conviendra de faire. Il ne faut pas se précipiter. Nous pouvons travailleur efficacement de cette manière. Le Karaté est en pleine progression en Corse. Nous avons des sportifs de haut niveau aussi bien à Ajaccio qu’à Bastia. C’est une discipline en plein essor. Je ne pense pas que l’absence d’une ligue régionale pèse réellement sur son développement à venir ».



Francis Didier, le président de la FFK, qui en est venu en personne à Corte pour acter cette décision a tenu à rassurer : « Ce seront les mêmes rapports qu'avec une ligue, il n'y aura aucun problème. Par exemple chaque comité aura des membres sélectionnés pour participer aux championnats de France. Les missions qui leur ont été confiées sont les mêmes que celle de l'ancienne ligue. Les deux départements et les comités ont souhaité se reconstituer, nous l'avons fait il y a deux ans en AG. Il y avait des plaintes, notamment sur le fait qu'il y avait trop de compétitions sur Ajaccio et pas assez sur Bastia. C'était l'une des nombreuses doléances. Les problèmes soulevés au niveau des financements sont surtout des frais qui concernaient le haut niveau et pas assez la formation, au goût de certains clubs ».

La page maintenant tournée, les deux comités départementaux vont maintenant pouvoir travailler sereinement en faveur du développement de la discipline en Corse.