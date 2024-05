​Jeux des Iles à Porto-Vecchio : la Sardaigne victorieuse, la Corse tient son rang

Basket-Ball

Dans cette discipline revue sur un format à 3, beaucoup plus vivant et dynamique, qui a ravi les spectateurs présents, la sélection corse n’a pas à rougir de ces performances. Les représentants du nouveau pôle espoir corse, entraînés par Jean-Philippe Fedi, ont réussi à terminer à la 3e place aussi bien chez les filles que chez les garçons, après une phase de poule plutôt compliquée. Grâce à leurs victoires sur Cap Vert et Saint Martin, ils ramènent ainsi deux médailles de bronze à la Corse.



Football

Comme en 2023, les jeunes du pôle espoir, entraînés par Antoine Pireddu n’ont pas fait de détails en remportant la compétition assez facilement. Lors des confrontations aller-retour, le football corse a fait parler la poudre avec notamment une large victoire face à la Sardaigne (8-0) et deux victoires face à Saint-Martin (3-0) et (4-0) ramenant ainsi la seule victoire dans un sport pour la Corse.



Volley-Ball

Confrontés à des difficultés à mettre sur pied une sélection digne de ce nom, les jeunes volleyeurs, même s’ils n’ont pas démérité, ont perdu tous leurs matchs face aux Canaries et à la Sardaigne sur le même score sec de 3-0. Au terme d’une superbe finale, ce sont les Canaries qui remportent la compétition devant la Sardaigne (3-2).



Judo

Les judokas insulaires ont parfaitement tenu leur rang dans cette compétition de haut niveau qui s’est déroulée au Cosec des 4 chemins à Porto-Vecchio. Lors des épreuves individuelles, les jeunes corses ont remporté cinq titres grâce à Emma Montocchio, Sarah Beovardi, Mathieu Marchione, Adam Vicens et Doniphann Buy. Par équipes, les garçons tout comme les filles décrochement la médaille d’argent et une belle 2e place au classement général final.



Tennis

Compétition très compliquée pour la paire Ayden Malfait et Pierre-Marie Guiglion (RCPV) qui ont dû s’incliner face aux intouchables sélections des Canaries, de la Sardaigne et de Madère, qui terminent aux trois premières places du classement.



Gymnastique

Lors d’une compétition largement dominée par la Sardaigne, les jeunes corses (Alyssa Antonetti, Laurina Palai Wyart, Chloé Colonna et Sulennia Ettori) ont tout de même réussi à exprimer tout leur potentiel et à obtenir une encourageante 2e place synonyme de médaille d’argent.