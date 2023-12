​Inflation : pour beaucoup de Corses, un réveillon à la maison

« Nous avons loué une maison sur une plateforme de location entre particuliers, entre amis ! Ainsi, nous allons pouvoir faire la fête et dormir sur place, cela évitera les désagréments pour tout le monde » justifie Emma, une jeune ajaccienne de 24 ans, qui a fait le choix avec ses amis de fêter le passage à 2024 dans une maison aux alentours d’Ajaccio. Avec 6 chambres et un canapé lit, ils seront une dizaine à passer ensemble le réveillon du 31 décembre. Malgré le contexte économique, les fêtes de fin d’année restent avant tout un moment privilégié en ces temps de morosité économique : « On ne roule pas sur l’or mais tout le monde travaille et il était hors de question de faire une croix sur le 31. Cela n’a jamais été évoqué. C’est un moment particulier. Les contraintes économiques n’ont pas leur place dans ce genre d’évènements. Nous avons décidé, cette année, de louer une maison plutôt que de leur faire en ville, juste par soucis de logistique. Nous avons mis en place une cagnotte où chacun a pu mettre selon ses moyens et nous allons faire les courses au dernier moment. Cela ne sera pas un grand repas mais l’essentiel est d’être entre nous, de boire (avec modération) et de manger ! ».

Si Emma et ses amis n’iront pas faire la fête dans le centre-ville, pour des raisons logistiques, certains resteront à la maison ou dans leur appartement plutôt pour des contraintes économiques, qui pèsent cette année sur le budget des ménages avec une inflation à plus de 5% sur l’année 2023. Même si les perspectives 2024 semblent meilleures, avec une maitrise sur la hausse des prix, les budgets ont pris un coup notamment pendant les fêtes de Noël. Hugo, un Ajaccien d’une trentaine d’années, fêtera lui aussi le passage à la nouvelle année, mais à la maison : « Le réveillon de la St Sylvestre reste bien évidemment un moment à part dans une année. Je ne vais évidemment me coucher à 21 heures (rires) ! Mais, il est vrai qu’avec mes amis, nous avions l’habitude, d’aller plutôt boire un coup dans les bars du centre-ville mais cette année ce ne sera pas possible financièrement. Entre les charges de la vie quotidienne qui ont augmenté, les cadeaux de Noël, les soirées dans les marchés autour d’Ajaccio, il ne me reste plus un flèche (rires) ! Nous avons donc opté pour un apéritif dinatoire à la maison avec quelques bonnes bières et bouteilles de vin ».

Les hypermarchés d’Ajaccio vont donc faire le plein pendant ces derniers jours de l’année, tout comme les traiteurs de la ville. Si les Ajacciens resteront pour beaucoup d’entre eux en appartement, cela sera toutefois pour se faire plaisir. Charles-André Bonelli, gérant de la rôtisserie « A Piuma » avoue avoir « bien travaillé pour ces fêtes de fin d’année. J’ai réalisé de très bonnes fêtes de Noël avec une augmentation sensible par rapport à décembre 2022. Concernant le réveillon du 31, le nombre de commandes reste stables mais nous avons proposé des plats avec des produits de qualité, à base de cèpes, foie gras ou marrons, pour agrémenter un air de fête à ceux qui passeront ce réveillon à la maison ».

Toutefois, selon une étude « UFC-Que Choisir », les repas de Noël et du Nouvel An (fruits de mer, champagne, vin, foie gras, fromage…) coûteront 9,2 % de plus que l’an dernier. « Nous avons comparé les prix de 213 produits parmi les grands classiques des tables du réveillon entre novembre 2022 et novembre 2023. La hausse globale de ce panier festif est de 9,2 %, un chiffre proche de l’inflation moyenne subie par l’ensemble des produits alimentaires en grande surface. Si cette augmentation est moins vertigineuse que celle de l’an dernier (+ 15 %), les deux se cumulent. Tous les aliments et boissons sont concernés, et le réveillon coûtera en moyenne 25 % plus cher qu’en 2021. Parmi les autres produits qui affichent une inflation à deux chiffres, citons également les légumes d’accompagnement tels que les fagots de haricots, les flageolets et les pommes dauphines, les confiseries, ainsi que les entrées (foie gras escargots, petits fours).

Une inflation galopante mais qui n’empêchera cependant pas tout le monde de déferler dans les bars du centre-ville d’Ajaccio. Pour Anthony, serveur dans une brasserie ajaccienne : « Moi je ne suis pas du tout inquiet. A chaque fois, qu’on disait que ce serait désert, il y a toujours eu du monde à l’apéro ou surtout après minuit, une fois que les gens ont mangé. La Saint-Sylvestre, les Ajacciens et surtout les jeunes, la fêteront quoi qu’il arrive ! Au pire, tout le monde se calmera au premier trimestre 2024. Mais, vous verrez, que tout autour de la couronne, ce sera plein comme chaque année ». A la maison, entre amis, en famille, dans un bar ou dans un restaurant, malgré le contexte, Ajaccio s’apprête bel et bien à rentrer dans l’année 2024 sur une note positive et festive.