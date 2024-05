​Guargualé : près de 200 coureurs attendus au trail des 4 chapelles

La saison du trail bat son plein en Corse et les courses s’enchaînent aux quatre coins de l'île. Ce dimanche 19 mai, c’est le village de Guargualé, par le biais de l’association « Guargualé, arts et manifestations » qui organise une course de montagne, comme l’explique Paule Casanova-Nicolai, maire de la commune et vice-présidente de l’association : « Toutes les initiatives qui vont dans le bon sens, qui permettent de faire découvrir le village, l’animer et faire partager des moments de convivialité doit être encouragée. Par le biais de ce trail, nous faisons en sorte que les gens se réapproprient le patrimoine religieux et environnemental du village. Ce trail est si particulier, car il se déroule autour de la commune et des quatre anciennes chapelles, en ruine, qui ont jalonné la vie et l’histoire de Guargualé ». Une organisation qui va mobiliser l’ensemble du village et une trentaine de bénévoles afin d’assurer la logistique et la sécurité des sportifs.