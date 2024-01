​Frédéric Ferrandez (GFCA Volley-Ball) : « Tous les voyants sont au vert »

- Il est extrêmement positif avec une place de leader de la 1re à la 10e journée et des prestations très encourageantes tout au long de la première partie de saison. Nous avons concédé une seule défaite à Cannes lors de la phase aller. Nous sommes juste déçus de cette défaite à Martigues, mais il n’y a rien d’alarmant et j’espère que nous allons rebondir rapidement. Nous sommes actuellement 2e du championnat à un point de Cannes, le leader, donc quoi qu’il en soit nous sommes sur la bonne voie et satisfait des performances globales de l’équipe. Le collectif tourne bien, les joueurs sont impliqués, nous devons continuer à travailler pour poursuivre sur cette voie.



- La blessure de Bala, le pointu et meilleur marqueur de l’équipe, est un sacré coup dur…



- Oui c’est certain, c’est un élément important de notre collectif mais nous avons des joueurs, qui peuvent pallier ces défections comme le jeune Khaled Bouallegue, qui est avec nous depuis deux ans et qui a joué à Martigues. Cela permet à ces joueurs d’emmagasiner de l’expérience. Cela nous permet aussi de travailler de nouveaux systèmes de jeu, des nouveaux schémas offensifs. Quand il y a un blessé, ce n’est pas la fin du monde, nous avons un effectif qui permet de compenser ces pertes. Contre Martigues, nous avons pu faire jouer deux jeunes de notre centre de formation, c’est une grande fierté et satisfaction pour nous. Quant à la blessure de Bala, je préfère que cela arrive maintenant plutôt qu’en fin de saison lors des play-offs par exemple !



- Qu’attendez-vous de votre équipe samedi à Cambrai, le 3e du championnat ?



- J’attends quand même une revanche par rapport à notre prestation face à Martigues car il y avait mieux à faire. J’attends qu’on arrive à mettre en place notre jeu et surtout qu’on montre autre chose. Il n’est pas question de lâcher maintenant. Nous allons nous déplacer là-bas, une nouvelle fois, avec quelques jeunes pour qu’ils puissent continuer à s’aguerrir. Sur le plan comptable, j’aimerais qu’on ramène quelque chose pour montrer qu’on est une équipe qui sait réagir !



- Justement, la satisfaction, c’est aussi le centre de formation ?



- Oui tout à fait. Nos jeunes sont premiers de leur poule en Elite. C’est la relève de l’équipe première. Il y en a plusieurs qui peuvent être appelés à jouer en Ligue B, ils répondent présents dès que je fais appel à eux. Je les regarde jouer avec plaisir. Nous avons vraiment de la chance d’avoir un centre de formation de cette qualité et je m'en réjouis. Tous les voyants sont au vert. Il faut que le club continue dans cette voie et nous verrons bien ce que la fin de la saison nous réservera ! Le chemin est encore long.