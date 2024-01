​Football : Jean-Michel Cavalli prend les rênes du Club Africain

« C’est un énorme challenge et une immense fierté d’avoir été nommé par le Club Africain, un des plus grands clubs du continent. Seulement deux mois après le Niger, tout a été très vite, j’ai eu plusieurs propositions, mais après avoir entrainé plusieurs grands clubs comme le Wydad, USM Alger ou l’équipe nationale d’Algérie, c’est avec plaisir et surtout très motivé que j’ai décidé de me lancer dans cette aventure » a résumé Jean-Michel Cavalli, après avoir été signé cet après-midi un contrat au sein du club tunisien. « Je voulais remercier toute l’équipe des Molini à Ajaccio qui m’ont remis sur pied après mon opération du genou (Dr Lotito, Erika et Patricia..) pour me permettre de repartir rapidement sur une nouvelle aventure ».



Le Club Africain est un des deux grands clubs de la capitale de la Tunisie, Tunis, avec l'Espérance sportive de Tunis (EST). Le club omnisports détient des titres internationaux : une coupe des clubs champions africains, une coupe afro-asiatique des clubs, une coupe arabe des vainqueurs de coupe, une Ligue des champions arabes, deux coupes nord-africaines des clubs champions, trois coupes du Maghreb des clubs champions et une coupe du Maghreb des vainqueurs de coupe. Sur le plan national, le Club africain a notamment remporté treize titres de champion, mais aussi treize coupes et trois supercoupes de Tunisie.



Un palmarès impressionnant aussi bien au niveau national que continental



Après une aventure en tant que sélectionneur du Niger, Jean Michel-Cavalli prend donc la route de la Tunisie et d’un club mythique du continent africain qui détient 39 titres au total : 29 titres nationaux et dix titres internationaux. Mais son dernier titre remonte maintenant en 2018 avec la Coupe de Tunisie et en 2015 pour le championnat. Actuellement 3e du championnat, le club s’est séparé de son ancien entraîneur Said Saibi, et des intérimaires Ahmed Touihri et Mohamed Haj Ali.



Jean-Michel Cavalli qui a multiplié les expériences avec des équipes et sélections africaines s'est engagé pour une année et demie avec les clubistes. Le Club Africain disputera au mois de février la phase de play-off en Ligue 1 avant de reprendre la compétition en phase des poules de la Coupe de la Confédération.

Le technicien insulaire ne fait que poursuivre une tradition française déjà bien ancrée au CA, après les Paul Barthes, Marcel Husson, Jean Serafin, René Exbrayat, Henri Stambouli, Bertrand Marchand, Pierre Lechantre, François Bracci, Daniel Sanchez et Victor Zvunka.