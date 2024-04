​Finances de la Collectivité de Corse : Un bilan "catastrophique" dénoncé par l'opposition

« Catastrophique ». C'est ce qualificatif sans équivoque que Jean-Christophe Angelini attribue au budget de la Collectivité de Corse, voté de justesse la semaine dernière et que le groupe « Avanzemu » a déjà épinglé en session. Pour le chef de groupe de l'opposition le constat est sans appel : "les dépenses de fonctionnement ne sont pas maîtrisées, les recettes sont structurellement atones et les dépenses d’investissements sont en trompe-l’œil." Jean-Christophe Angelini pointe du doigt les dépenses de fonctionnement, exprimant sa perplexité quant aux dérapages, qu'il attribue notamment à une gestion peu rigoureuse des ressources humaines. « Concernant les dépenses de fonctionnement, il est difficile d’expliquer les dérapages, sous couvert des agents titularisés à l’époque des départements. Chaque année, il y a une centaine de départs à la retraite, qui sont remplacés et même au-delà. Il y a donc une volonté de ne pas maîtriser plus que cela ces dépenses. La situation fait qu’aujourd’hui il faille appliquer des gestes forts en termes de réductions d’effectifs. Le principe d’une année blanche est d’ailleurs une option, mise sur la table ».



« Le pire budget jamais présenté par un Exécutif »



Outre les charges de personnels non maîtrisées, Jean-Christophe Angelini pointe également le manque évident de recettes en faveur des comptes la Cdc : « Il aurait fallu déclencher une réflexion sur des recettes complémentaires. On a déjà demandé qu’il fallût expertiser la question de la défiscalisation de l’épargne mobilisée par le biais d’une étude indépendante. Si on pouvait déjà mobiliser 100 millions d’euros, en émettant des titres défiscalisés à un taux intéressant sur le marché, pour les Corses investissement une partie de leur épargne, dans l’économie de l’île, cela changerait complètement la trajectoire financière de la Collectivité. Cette demande n’a pas été prise en compte. Pour le moment, il est vrai que d’un point de vue juridique, il y a des obstacles, mais cela se négocie ! Nous avons une vive inquiétude, d’un effet ciseau, d’ici 4 à 5 ans, avec les dépenses qui augmentent plus vite que les recettes. Ce n’est pas un budget d’alerte, c’est un budget catastrophique. Cela fait 20 ans que j’observe les différents budgets présentés à la Collectivité, depuis Camille de Rocca Serra ou Paul Giacobbi, c’est de loin le pire budget jamais présenté par un Exécutif, en termes de vitalité des recettes, de dépenses ou en investissements ».



Des investissements en trompe-l’œil

Le montant des investissements annoncés par la majorité lors du vote du budget fait également bondir le leader du PNC : « On parle de plus de 330 millions d’euros d’investissements. Il y a un recul de plus de 12% par rapport à 2023. Mais en maîtrise d’ouvrage directe, ce chiffre tombe à 160 millions d’euros ! D’autre part, nous avons des collectivités, des associations sportives, des entreprises, qui, toutes, témoignent de retard de paiement. C’est un problème supplémentaire. La situation globale va être encore plus détériorée qu’elle ne l’est déjà. Aujourd’hui, cela ne sert à rien de vouloir nous endormir jusqu’au prochain débat, cela ne pourra pas tenir. Cela renvoie au futur Pacte financier et fiscal où nous allons faire des propositions ».



Dans le viseur du PNC, il y a également l’enveloppe de dotation territoriale insuffisante pour faire face au surcoût du carburant et au renforcement du périmètre, notamment dans l’aérien : « Chaque année, on doit aller demander 30 ou 40 millions d’euros pour équilibrer le budget, sans aucune visibilité ». Le PNC pointe également le faible nombre de délibérations concernant les investissements directs de la Cdc : « De juillet à 2021 à décembre 2023, nous dénombrons 967 délibérations au sein de l’Assemblée pour seulement 35 délibérations pour des investissements entre 1 et 10 millions d’euros soit 3,62% et 6 pour des montants supérieurs à 10 millions € soit 0,62%. Ce pays a besoin d’avancer, partisan du processus, mais on ne peut pas continuer comme cela. C’est un cri d’alarme. On s’en remet aux discussions avec l’Etat. Au 31 décembre prochain, les CCI vont revenir dans le giron de la Collectivité, mais on ne connaît même pas les modalités ».



Enfin, le PNC fait deux propositions concernant le volet financier et fiscal : « On demande une Commission extraordinaire des finances, sans attendre, sur une journée pour structurer les termes du Pacte financier et fiscal. D’autre part, nous tiendrons un séminaire, fin avril/début mai, à l’Université de Corse concernant l’autonomie fiscale. On peut transférer toutes les compétences que l’on veut, si l’on les transfère sans les ressources, cela va être un jeu de massacre dans un paysage très abîmé ». Le PNC et le groupe "Avanzemu" attendent désormais des réponses concrètes de la majorité quant à leurs interrogations et leurs propositions.