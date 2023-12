​Energ’Isule : La Corse veut obtenir le label "Réserve internationale ciel étoilé"

Communes, communautés de communes, syndicats d’électrification, syndicats mixtes, mais aussi partenaires plus singuliers de l’Agence de l’Urbanisme et de l’Aménagement de la Corse étaient réunis ce lundi 11 décembre au Palais des Congrès d’Ajaccio, dans le cadre des tables rondes « Energ’Isule ». Alexis Milano, le Directeur de l’AUE a ainsi accueilli une quarantaine de participants pour ces échanges, qui s’inscrivent dans le cadre de la mise en œuvre de la Programmtion Pluriannuelle de l’Énergie (PPE) : « Nous avons en Corse un schéma de lutte contre le changement climatique avec un cap d’autonomie énergétique fixé à 2050. Ce plan qui a déjà été révisé sera révisé une nouvelle fois en 2028, afin de fixer de nouvelles orientations et faire un bilan sur ce qui a déjà été effectué. La PPE est un document acté en collaboration entre l’AUE et la DREAL. La PPE c’est 4 milliards d’euros et 3 000 emplois créés à horizon 2030 ». Parmi les points évoqués, celui de l’éclairage public et notamment les économies d’énergie réalisés par les communes de Corte et Antisanti dans le cadre de la rénovation de leurs points lumineux, ont été cités en exemple.



30 000 points lumineux déjà rénovés en Corse

Une présentation des réalisations accompagnées par l’AUE, comme le détaille Christian Mariani, responsable unité énergie au sein de l’AUE : « Ces tables rondes ont plusieurs buts : présenter les dispositifs, présenter les projets qui ont été accompagnés, mais aussi partager les retours d’expériences de la part des maîtres d’ouvrage pour pouvoir améliorer ces dispositifs. Il s’agit de dispositifs de la mise en œuvre de la politique énergétique régionale : la programmation pluriannuelle de l’énergie (PPE). C’est une programmation réalisée par l’AUE au profit de la Collectivité de Corse avec l’État, qui définit tous les objectifs avec à l’horizon 2050, l’autonomie énergétique. Pour en arriver là, il faut des dispositifs d’accompagnement que nous mettons en œuvre. Il faut les présenter pour les faire connaître et pour massifier encore plus les résultats. L’ensemble des thèmes abordés aujourd’hui concernant tous ceux qui consomment de l’énergie et donc là où il faut agir : la maîtrise de l’énergie dans la rénovation pour les bâtiments, l’éclairage public, la mobilité, le bois d’énergie ou encore le solaire thermique. Réunis tous ensemble, ils vont nous permettre d’arriver à l’autonomie énergétique en 2050. On est là pour présenter tout cela. Nous espérons avoir des résultats tous les jours. Concernant l’éclairage public, par exemple, nous avons déjà rénové plus de 30 000 points lumineux avec 78% d’économies d’énergie et près de 3 millions d’euros d’économisés pour les communes. C’est donc très important pour les Corses et pour la Corse. Par rapport au nombre d’habitants, notre île est première pour le photovoltaïque, premier pour le solaire thermique, nous devons juste travailler sur l’éolien ».



Objectif : le label « Réserve internationale Ciel étoilé »

Autre point évoqué, celui de la pollution lumineuse : dans le cadre de la finalisation du plan de rénovation de l’éclairage public de la Corse qui consiste à rénover la totalité du parc dans une démarche « éclairer juste » d’ici 2028. Une mobilisation qui va permettre à notre île de prétendre dans les mois à venir au label « Réserve internationale Ciel étoilé ». L'obtention d'un label RICE permet de reconnaître les efforts de tous les acteurs du territoire pour la protection du ciel et de l’environnement nocturnes et de sensibiliser ses habitants et visiteurs. Il existe à ce jour 4 RICE labellisées en France (Pic du Midi/PN des Pyrénées, Cévennes, Mercantour-Alpes d’Azur et Millevaches en Limousin) et 20 dans le monde (sur un total de plus de 150 dossiers déposés). Pour Lucien Luciani, président du Club ajaccien des Amateurs d’Astronomie : « On parlait toujours du Quercy comme le ciel le moins pollué de France. Mais, nous nous très vite aperçus grâce à des relevés précis que le ciel de Corse obtenait des résultats très significatifs en la matière. Nous avons donc été conviés à la mise en place d’un comité de pilotage en partenariat avec l’AUE pour demander l’obtention du label RICE, le plus prestigieux qui soit ».

Les débats se sont suite poursuivis toute la journée avec une table ronde sur la rénovation énergétique des bâtiments en présence de bailleurs sociaux, syndics de copropriété, professionnels du BTP, architectes, bureaux d’études, CCI, Chambres des métiers et de l’artisanat puis sur le thème de l’emploi, des entreprises et de la formation.