​Du cinéma dans la langue de Cervantes, au Studio de Bastia

Il est l'incontournable de cette sélection. Pedro Almodovar, réalisateur symbole de la nouvelle vague espagnole, a su garder, au fil des années, son mordant tout en déclinant les sujets qui lui sont chers dans des films toujours plus colorés et originaux. Rassemblés sous le titre "l'expérience Almodovar" deux courts métrages du maître du cinéma ibérique sont à découvrir au Studio. Avec la Voix humaine, Tilda Swinton (Only Lovers Left Alive, Memoria) s'en donne à cœur joie dans le rôle d'une femme qui regarde le temps passer à côté des valises de son ex-amant. Le second, Strange way of life, est un western gay avec Ethan Hawke et Pedro Pascal. Ce film de commande, produit par la société de production Saint Laurent (Kering), et présenté au Festival de Cannes, s'avère passionnant et toujours aussi provocant.Si ces 35e rencontres du cinéma ibérique feront voyager le spectateur jusqu'en Amérique du Sud, du Mexique au Chili, c'est bien sur ses bases, en Espagne qu'il est actuellement le plus intéressant, notamment avec un immense réalisateur, à l'honneur pendant ces 15 jours. À 83 ans, Victor Erice nous offre un des plus beaux films de cette année 2023 avec Fermer les yeux. Ce long métrage bouleversant explore la mémoire et le cinéma à travers le parcours d’un réalisateur à la recherche de son acteur disparu en plein tournage (photo). L'équipe du ciné-club du Studio a, par ailleurs, eu la bonne idée de programmer également le premier film de Victor Erice, L'Esprit de la ruche (El Espíritu de la colmena). Sorti en 1973, le film se déroule à la fin de la guerre civile espagnole, il sera présenté le mardi 21 octobre à 18h45, suivi d'un ciné-débat.Comme chaque année depuis 35 ans et la naissance de cette manifestation consacrée au cinéma espagnol et sud-américain, en plus des séances ouvertes au public en journée, plusieurs projections sont consacrées aux scolaires. Une aubaine pour les professeurs d'espagnol de Bastia de travailler avec leurs élèves sur des thématiques récentes et, toujours, en version originale.Programme complet et horaire : www.studiocinema.fr