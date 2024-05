​Développement durable : L’AUE de Corse lance la nouvelle édition des TROPH’énergies

Dans le cadre de la politique régionale ambitieuse en matière de transition énergétique fixée par la Collectivité de Corse, l’Agence de l’Urbanisme, de l'Énergie et de l’Aménagement, souhaite mettre en avant les projets exemplaires réalisés en Corse en matière de développement des énergies renouvelables, de maîtrise de l’énergie, d’amélioration de la qualité de l’air ou de mobilité durable.



Appel à candidatures jusqu’au 16 juin 2024



Parmi les actions phare de l’année, le concours régional baptisé « Les TROPH’énergies » vise ainsi à récompenser et valoriser chaque année des projets emblématiques portés au cours de l’année en Corse par différents acteurs : « Particuliers », « Collectivités locales » et « Professionnels », comme l’explique Alexis Milano, le directeur régional : « C’est une action emblématique qui vise à mobiliser tout le territoire et tous les acteurs avec l’ambition de contribuer à valoriser la transition écologique en Corse. On aura besoin de tout le monde et dans tous les domaines. On veut faire comprendre à nos entreprises qu’il y a un marché porteur. On veut mettre en valeur tous nos opérateurs locaux. On lance par le biais d’un appel à candidatures, aux particuliers, aux entreprises, aux collectivités, jusqu’au 16 juin pour déposer leur projet. Il s’agit de récompenser des opérations exemplaires dans des domaines aussi vastes que variés. On reçoit les projets et on en présélectionne un certain nombre avant le grand concours Facebook ».



Des aides pouvant aller jusqu’à 8 000 €



Les meilleures candidatures présélectionnées par le Jury de techniciens de l’AUE (trois candidats maximum retenus par catégorie) font l’objet d’un reportage vidéo de présentation qui est diffusé sur la Page Facebook de l’AUE pour être soumis au vote des internautes. Dans chaque catégorie, le candidat qui aura reçu le plus de mentions « j’aime » retenues par l’AUE est désigné Lauréat. Le lauréat de chaque catégorie se voit remettre un chèque dont le montant varie en fonction de la catégorie récompensée. Depuis l’édition 2020, les candidats arrivés aux 2e et 3e rangs de leur catégorie respective se voient également attribuer une récompense pour leur implication dans la Transition énergétique de la Corse. Avec pour certains lauréats, à la clé un chèque pouvant aller jusqu’à 8 000 €.



Une subvention attribuée l’année dernière à la commune de Cozzano et son Maire, Jean-Jacques Ciccolini, pour l’installation de panneaux solaires sur les bâtiments de la mairie : « Le Conseil Municipal a décidé la réalisation d’une installation de panneaux photovoltaïques sur un système d’autoconsommation collective. L’autoconsommation collective, c’est consommer sa propre production sur des compteurs qui appartiennent à la commune. Nous rentrons par ce système d’installation dans un système vertueux ».



Un système vertueux qui rentre dans un cadre plus large des compétences de l’AUE, avec notamment la mise en place de la nouvelle programmation pluriannuelle de l’énergie pour la période 2024/2028, comme l’explique Julien Paolini, son président : « Ce concours est destiné à tous ceux qui s’engagent en faveur de la transition énergétique et écologique. C’est une des missions importantes de l’AUE. On veut promouvoir les initiatives exemplaires et innovantes qui rentrent dans le cadre des politiques publiques votées par l’Assemblée de Corse. Nous sommes entrés dans une nouvelle phase de la programmation pluriannuelle de l’énergie pour la période 2024/2028, votée en mars dernier, qui renforce encore les objectifs de notre île en matière de transition écologique, avec notamment le développement des ENR et la sortie des énergies fossiles. L’objectif est de doubler, durant cette période, l’autonomie énergétique pour une autonomie totale à l’horizon 2050 ».



Les candidats présélectionnés feront l’objet d’un clip de présentation vidéo de leurs projets. Ces clips seront publiés sur la page Facebook de l’AUE du 29 août au 5 septembre 2024 pour y être mis en compétition. Les internautes peuvent soutenir leurs projets préférés en « likant » les clips de présentations sur la page Facebook de l’AUE ! Le clip ayant obtenu le plus de mentions « j’aime » sera désigné lauréat de sa catégorie.