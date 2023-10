​Deux pêcheurs corses s’illustrent au Championnat national de Surfcasting

Ils étaient 300 pêcheurs à s’affronter la semaine dernière sur la plage d’Equihen-Ecault, dans la région du Pas-de-Calais, au cours du championnat national de surfcasting. Cette compétition s’organisait autour de trois manches de 5 heures chacune lors desquelles les participants, depuis la plage, devaient ramener le plus grand nombre de poissons possible en un temps limité.



Parmi les concourantes venues de toute la France, 2 bastiais, membres de l’un des quatre clubs insulaires, le Team Corsica Fishing : Jean-Noël Dieux, 33 ans, cadre technique, et Maxime Coustié, 37 ans, fonctionnaire dans l’administration pénitentiaire. Ils arrivent respectivement à la 8e et à la 29e place. Jacques Bimbi, président du comité de corse de pêche sportive, se réjouit : « C’est un très beau score ! Les conditions météorologiques étaient particulièrement rudes lors de la seconde épreuve. Il a fallu s’adapter, notamment à cause de la marée montante et descendante spécifique à l’Atlantique. Les deux pêcheurs devaient sans cesse se déplacer pour suivre l’eau, s’avancer et reculer, prendre garde aux trous dans le sable… Ils ont l’habitude de lancer leurs hameçons en Méditerranée et de rester en poste, puisque chez nous, la mer ne change jamais de niveau. En tant que président de club, je suis très fier de leur performance. »



Plus tôt dans l’été, au mois d’août, c’est Yaniss Tissier-Joyeusas et Nohlann Tena, tous deux 15 ans et membres du comité de corse de pêche sportive, qui se distinguaient lors du championnat de surfcasting réservé aux jeunes pêcheurs. Ils se classaient respectivement troisième et dixième sur le podium. Depuis lors, une dizaine d’adolescents se sont inscrits au club de Ghisonaccia : « C’est une très belle année pour notre discipline de surfcasting et la Corse a été bien représentée. C’est exceptionnel de faire naître des vocations chez les jeunes corses. Nous parlons beaucoup de chasse et peu de pêche, alors que nous sommes entourés d’eau. Je mise beaucoup sur la jeunesse », conclut, avec enthousiasme, Jacques Bimbi.