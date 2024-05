​Cruzinu : le « Corsica Imperial Chapter » en visite à Salice

Un moment de partage et de convivialité





Après une balade autour des villages du Cruzinu, la vingtaine de motards présents ce dimanche matin, s’est réuni sur l’esplanade Thierry Carli, qui accueille l’essentiel des évènements organisés sur l commune. Une arrivée en fanfare et au bruit légendaire des motos de la marque américaine, qui a rapidement attiré l’attention des habitants de la commune, tout heureux de pouvoir approcher ces incroyables deux roues et de pouvoir discuter avec les membres du club. Pascal Fovanna, le directeur du Corsica Imperial Chapter jubile : « Quand on se déplace, c’est vrai que cela pétille dans les yeux des gens, et que cela fait son effet. Nous avons été très bien accueillis ici à Salice, grâce à la mairie et aux personnes du foyer rural, mais aussi tous les habitants du village qui nous ont réservé un très bel accueil. Notre « road captain » avait bien repéré la route, qui est magnifique et nous a permis de passer une superbe journée. Nous essayons d’organiser, chaque mois, une balade dans nos villages ».



Affilié à la concession Harley-Davidson d’Ajaccio, ce club officiel « HOG », compte une cinquantaine de membres, dont de nombreuses femmes (« ladies of Harley »), et chaque sortie s’organise scrupuleusement avec un repérage par le « road captain » et validé par le directeur du club. Des clubs qui se déplacent et accueillent régulièrement des membres d’autres régions de France, comme ce dimanche, où l’association insulaire s’est déplacée à Salice en compagnie de motards issus de la région de Toulouse. Des secouristes encadrent également, à chaque sortie, au sein de l’association pour parer à toute éventualité.



Une organisation stricte et sécurisée qui permet au Corsica Imperial Chapter d’assurer le spectacle et le show chaque semaine sur les routes de Corse, pour le plus grand plaisir des propriétaires de Harley-Davidson… et leurs nombreux fans.