​Coupe de France – Une revanche à prendre pour l’ACA contre Orléans

Place à la Coupe de France ! Après une très belle semaine avec un bon match nul face à Angers et une victoire face à Laval à François-Coty (2-0), les Ajacciens reçoivent Orléans, pensionnaire de National dans le cadre du 8 e tour de la Coupe de France, demain à domicile (14h). Face à une équipe qui ne lui réussit guère en Coupe : deux éliminations à Timizzolu en 2006 (0-3) puis en 2021 aux tirs aux buts, l’année de l’accession, Olivier Pantaloni se veut toutefois optimiste : « La Coupe de France, ce sont des matchs très particuliers. J’ai envie de dire que le niveau auquel les équipes évoluent ou leur classement importe peu. Les équipes hiérarchiquement inférieures trouvent des ressources incroyables pour arriver à créer l’exploit. Méfiance donc ! Je garde en mémoire notre élimination en Coupe face à cette équipe d’Orléans, aux tirs aux buts. Après, c’était un autre contexte. Aujourd’hui, à titre personnel, j’ai véritablement envie d’aller le plus loin possible dans cette compétition. Une qualification permettrait de jouer un 32e de finale début janvier, ce qui serait également une très bonne chose dans l’optique de préparer notre premier match avant la reprise du championnat de Ligue 2. Les tirages précédents ne nous ont pas souvent avantagés que ce soit à l’époque de Coupe de France ou en Coupe de la Ligue ».

Conscient de l’attente de ses fans, le coach ajaccien a même lancé un appel au public concernant cette rencontre : « Souvent, nous devions nous déplacer même si c’était chez des adversaires de niveau inférieur. Cette année, nous avons l’avantage de recevoir, il faut savoir en tirer profit et garder cette dynamique et j’espère que le public répondra présent. Il y a une réelle attente des supporters concernant la Coupe de France. Ce serait bien que les gens viennent nous soutenir en nombre pour ce match. L’horaire (14h) est idéal pour les familles et pour venir nous encourager. Il y a deux ans lors de la confrontation avec Orléans, la Coupe de France n’était pas forcément un objectif très important pour nous. Nous étions focus sur le championnat et je pense que nous avions peur que cette compétition nous freine alors que nous étions bien placés et en course pour jouer l’accession. Aujourd’hui, nous sommes bien installés dans le championnat, et même si on espère toujours, pourquoi pas, jouer quelque chose jusqu’à la fin de la saison on le fera, mais la Coupe fait désormais partie de nos objectifs. Nous avons la possibilité en termes d’effectifs de pouvoir jouer les deux compétitions à fond ».

Parmi les joueurs qui pourraient débuter la rencontre, Ben Hamed Touré, l’attaquant ajaccien se veut ambitieux : « C’est une compétition importante pour le groupe. Nous voulons aller le plus loin possible. On sait que c’est un match important et nous allons le jouer à fond ! La Coupe c’est aussi une compétition qui nous permet de nous mettre en jambes. Il va falloir rester solides et remporter le plus de duels possible. En tout cas, nous ne prendrons pas cette équipe à la légère, nous allons tout faire pour passer ce tour ». Même si quelques changements seront sans doute à prévoir, suite à l’enchaînement des matchs, Olivier Pantaloni récupère tout de même Chanot et Quemper au sein du groupe. Quelle que soit l’équipe alignée demain après-midi, celle-ci aura la lourde tâche de prendre sa revanche afin de poursuivre l’aventure en Coupe de France et d’envisager, pourquoi pas, un parcours intéressant dans une compétition chère aux supporters ajacciens.

Le groupe de 19 joueurs pour la réception d’Orléans en Coupe de France

Sollacaro, Quilichini, Chanot, Quemper, Vidal, Strata, Campanini, Abergel, Mangani, Jabol, Marchetti, Puch, Bammou, Nouri, Jacob, Touzghar, Chegra, Touré, Soumano