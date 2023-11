​Coupe de France - Olivier Pantaloni : « Faire respecter la hiérarchie »

Olivier Pantaloni le sait trop bien, la Coupe de France reste une compétition à part, et les objectifs restent souvent difficiles à atteindre. Avant de défier Toulouse-Métrople, club de Régional 1, le coach ajaccien sait à quoi s’attendre : « Sur du court terme, notre objectif est de passer les deux premiers tours. Vous savez, quand il y a une trêve internationale et qu’on n’arrive pas à trouver un adversaire pour un match amical, c’est compliqué. Nos adversaires en Ligue 2 n’ont pas ses difficultés. Soit on doit partir, soit on doit faire revenir des équipes et tout cela a un coût. La compétition, c’est ce qu’il y a de plus important donc au moins, nous avons de creux et au plus nous jouons, c’est important pour garder le rythme en championnat. Nous sommes sur une bonne dynamique, il faut continuer sur cette voie. Nous avons trop connu de désillusions en Coupe de France, ces dernières années. Il y a 5 divisions d’écart, il faut faire respecter la hiérarchie. La Coupe de France, ce sont des matchs pièges. C’est à nous à aller chercher une qualification. La motivation des adversaires est décuplée dans ce genre de matchs. Il faut prendre ce match le plus sérieux possible pour espérer franchir ce tour et se qualifier ».



Une équipe largement rajeunie

Avinel, Youssouf, Chanot, Strata et Khelifa absents pour cause de convocations internationales, en plus des blessés, comme Michel ou Bayala, c’est une équipe largement remaniée qui va se déplacer demain dans la ville Rose : « Cette semaine, il y a eu beaucoup d’absents entre les blessés et les joueurs retenus en sélection. Le groupe a été rajeuni, mais nous avons très vite cherché à mettre en place l’équipe. Aujourd’hui, ces jeunes vont avoir la chance de débuter la rencontre. C’est à eux de montrer qu’ils ont toute leur place dans cette équipe. J’attends de voir ce qu’ils peuvent montrer en compétition ».



Parmi les joueurs retenus, Thibault Campanini, le latéral droit ajaccien, absent du groupe pro depuis plusieurs mois, est heureux de retrouver l’équipe première : « J’ai hâte de rejouer. J’ai eu quelques blessures, j’ai eu du mal à revenir et je suis un peu sorti du circuit pendant un an. Faire un match avec l’équipe première, c’est toujours plaisant. C’était une période compliquée, mais les joueurs ont été super avec moi et j’avais hâte de les retrouver sur le terrain. On sait que la Coupe de France, c’est des matchs pièges. Il va falloir rentrer vite dans le match. Les premières minutes vont être déterminantes ». Dans le petit stade des fontaines de Toulouse, qui se demain à guichets fermés, c’est un match piège qui attend les « Rouge et Blanc », mais il faudra tout de même faire respecter la hiérarchie pour garder la bonne dynamique actuelle de l’équipe comme en atteste ces derniers résultats de Ligue 2.



Sollacaro, Quilicchini, Abergel, Campanini, Kouassi, Quemper, Vidal, De Bessa, Soules, Marchetti, Contena, Nouri, Puch, Bammou, Touré, Touzghar, Everson, Chegra