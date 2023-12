​Coupe de France – L’AC Ajaccio éliminé, une nouvelle fois, par Orléans (1-2)

Foire de Bocognano, horaire inhabituel, temps incertain, retransmission tv, adversaire de niveau inférieur et marchés de Noël : malgré l’appel lancé au public par Olivier Pantaloni, les tribunes de François-Coty étaient bien loin d’être remplies pour ce 8e tour de Coupe de France. Le coach ajaccien avait d’ailleurs choisi d’effectuer quelques changements, pour l’entame de ce match aux allures de revanche face à Orléans, une équipe qui l’avait éliminée ici-même, il y a deux ans. Quilicchini débutait donc dans les buts ajacciens, tout comme Strata, Chegra, Puch et Touré. Olivier Pantalon avait décidé de donner sa chance à quelques jeunes pousses, issus de son centre de formation.

Mais le match ne pouvait pas plus mal commencer pour les Ajacciens. Sur un bon ballon de Fortune dans le dos de Vidal, le défenseur ajaccien manquait quelque peu son intervention, le ballon revenait sur Dabasse, l’attaquant orléanais, fauché en pleine surface par Quilicchini, le portier ajaccien (5e). Fortune ouvrait la marque pour les pensionnaires de National 1-0. Le Acéistes tentaient dès lors de réagir mais se heurtaient au bloc bien organisé des Orléanais et leur défense à 5 éléments.

Il fallait attendre la demie heure de jeu pour voir les Acésistes se procurer leur première occasion. Sur un corner, et une sortie quelque peu ratée de Matimbou, Chanot récupérait le ballon dans la surface orléanaise mais son puissant tir était repoussé sur la ligne et de la tête par un défenseur visiteur (25e). Clairement, les Ajacciens manquaient d’allant et de spontanéité. Et, ils n’étaient pas loin de craquer lorsque Fortuné, le buteur orléanais, trouvait le poteau de Quilicchini sur un beau tir pied gauche (37e). Timizzolu commençait à gronder. Sur un nouveau contre du remuant Fortune, le milieu de terrain Bretelle se retrouvait seul dans la surface ajaccienne, mais Quilichini détournait finalement la tentative orléanaise (43e). L’ACA n’y arrivait pas et le banc ajaccien envoyait alors les remplaçants à l’échauffement, signe de changements à venir.