​Corte : un label pour valoriser les métiers d’Art

Les métiers d’art sont l’héritage de savoir-faire précieusement élaborés au fil des siècles. Ils offrent une palette de plus de 200 métiers répartis en 19 secteurs : terre, verre, bois, cuir, arts graphiques ou arts du spectacle. Afin de démarquer tous ces professionnels au savoir-faire ancestral, la Chambre des Métiers et de l’Artisanat de Corse procède régulièrement à une remise de titres du label « Artisan en métier d’Art » pour ses membres.



Cette année, huit professionnels ont ainsi été recensés et diplômés lors d’une cérémonie de remise de récompenses qui s’est déroulée ce mercredi après-midi au Fab Lab de Corte. Corinne Gazzini, référente en métiers d’art au sein de la CMA de Corse, explique la démarche : « La Chambre des Métiers et de l’Artisanat a pour compétence d’aider l’ensemble de ses membres dans un souci de valorisation de leur travail. Parmi ces objectifs, l’attribution de ce label « Artisan en métier d’Art » à tous ceux qui le méritent est important pour les aider à se développer et à mieux communiquer sur leurs compétences. Cette année, nous avons choisi de récompenser huit artisans dans des domaines aussi divers que variés ».



« Artisan d’Art », un gage de qualité



Tailleur de pierre, menuisier, créatrice de bijoux, ferronnier ou encore ébéniste, ces ressortissants de la CMA de Corse se sont vus décerner le titre en présence de Jean-Charles Martinelli, Président de la Chambre, Dominique Cancellieri, Vice-Président de l’Université de Corte, de Xavier Poli, Maire de Corte, ainsi que des représentants de la Banque Populaire, partenaire de l’événement. Un diplôme que ces nouveaux lauréats vont pouvoir exhiber devant leurs vitrines : « Nous allons leur délivrer un titre avec un logo, qu’ils pourront coller sur la devanture de leurs boutiques, ateliers ou magasins ainsi que sur tous leurs supports de communication afin qu’ils puissent tirer profit de ce gage de qualité. La qualité d'« Artisan en métier d’art » est un gage de valeur pour les consommateurs. C’est un symbole de reconnaissance de la qualification des artisans. Il permet de valoriser la qualification professionnelle, de promouvoir leur savoir-faire, de renforcer leur relation client (gage de qualité) et enfin d’affirmer leur identité artisanale », ajoute Corinne Gazzini.



Un savoir-faire, un travail de qualité, et au moins trois ans d’ancienneté sont les prérequis pour pouvoir bénéficier de ce label, pas forcément connu de tous ces artisans, comme Laura Sansonetti, créatrice de bijoux à Venaco : « Cela fait plusieurs années que je suis créatrice dans mon atelier où je travaille artisanalement sur des matériaux comme le laiton, le bronze ou l’argent, notamment avec la technique de la cire-perdue. Je ne connaissais pas du tout l’existence de ce label, j’ai été contactée directement par la CMA de Corse, et je suis très heureuse de ce titre. J’espère que cela pourra contribuer à la valorisation de mon travail et de ma boutique ».



Outre ce titre, les professionnels peuvent également aspirer à bénéficier d’une distinction supérieure avec la qualification suprême de « Maître Artisan d’Art », qui peut s’obtenir après 10 ans d’ancienneté et après validation auprès d’un jury et d’une commission de la CMA de Corse. Une autre étape.