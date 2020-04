​Confinement - Un jour, un film : le programme du week-end

Samedi

Pas de films à la télévision le samedi ! Depuis la fin des années 80, une réglementation régit leur diffusion sur les chaînes gratuites afin de protéger l’exploitation en salles et encourager la fréquentation des cinémas. Seules les chaines payantes échappent à la règle. Sur Canal+, on oublie Horse Soldiers à 21h pour se faire peur, à partir de 23h10, avec Crawl. Ce film d’épouvante est réalisé par le français Alexandre Aja – La Colline a des Yeux, Horns, Piranha – habitué à ce genre bien particulier et qui fait une belle carrière aux USA.

A noter que ce survival poisseux et humide se déroulant en Floride après de grandes inondations dans lesquelles une jeune femme est obligée de cohabiter avec des alligators, est le film préféré de Tarantino en 2019 ! Une sacrée référence.



Dimanche

La télévision se rattrape le dimanche ! Ce 12 avril, vous avez le choix. Sur TF1, à 21h, Baby boss, dessin animé des studios Dreamworks – Shrek, Madagascar, Kung Fu Panda – vous emmène dans le monde des bébés…espions ! Un film à voir en famille. Sur France 2, De Funès se dédouble, à 21h, dans la Folie des Grandeurs de Gérard Oury puis à 22h50 en Hibernatus. Les soirées thématiques sont de mise, sur C8 c’est Fernandel qui se divise dans Le Grand Chef à 21h puis dans Ali Baba et les 40 voleurs à 23h25. Vos zygomatiques n'ont qu'à bien se tenir ! Un peu plus sérieux et surtout totalement culte, le Barry Lindon du grand Stanley Kubrick est à voir ou à revoir sur Arte à 21h, suivi à minuit d’un documentaire sur le maître.



Lundi

Choix difficile ce lundi 13 avril. A 21h sur France 3, l'un des plus grands films sur la Résistance, précis, intelligent, puissant et superbement interprété, L’Armée des Ombres de Jean-Pierre Melville. Sur C8, avant de s’attaquer à Star Wars, J.J. Abrahams prouve tout son talent avec la saga Star Trek et ce 2e épisode particulièrement sombre. En bonus, Benedict Cumberbatch est éblouissant dans le rôle de Khan. Enfin, sur France 5, à 20h50, vous pourrez découvrir Paris Texas de Wim Wenders, Palme d’Or en 1984, qui livre une belle réflexion sur la solitude et le mal de vivre. Un film bouleversant, plein de poésie et de tendresse, avec Harry Dean Stanton et Nastassja Kinski.



L’info en +

Si vous préférez les séries, Canal+ diffuse actuellement la saison 5 du magistral Bureau des Légendes. L’épisode 3 de cette nouvelle saison est programmé ce lundi à 21h.