​Confinement - Un jour, un film : « Moi, moche et méchant 3 »

L’histoire

« Le célèbre super-méchant Gru voyage à Freedonia pour rencontrer pour la première fois son frère jumeau. Ensemble ils décident de former une alliance et de faire tomber Balthazar Bratt, un ancien enfant vedette qui reste obnubilé par le rôle qu'il a interprété dans les années 1980. Il est devenu l'ennemi juré de Gru. »



Animation

Moi, moche et méchant 3 est un film d’animation co-réalisé par l’américain Chris Renaud et le français Pierre Coffin. En 2007, ce dernier travaille pour le studio d’animation hexagonal Illumination Mac Guff à qui Universal vient de commander un film sur un super méchant, Gru. Il lui vient alors l’idée de créer les minions qui ne figuraient pas dans l’idée originale du film. Ces adorables et malicieuses créatures qui constituent l’armée de Gru sont vite devenues les préférées des animateurs. Si leur voix est d’abord une création de Coffin, ce sont les deux réalisateurs qui ont ensuite conçu un langage volontairement incompréhensible. Devenus très populaires auprès du public, ils apparaissent alors dans les trois opus de Moi, Moche et Méchant et ont même droit à leur propre franchise dont le 2e épisode, Les Minions 2: Il était une fois Gru, devait sortir cet été. Pour cause de crise sanitaire, il est reporté d’un an…sortie prévue en salle le 7 juillet 2021 !



Casting

Du coup, la diffusion de Moi, moche et méchant 3 ce dimanche est l’occasion de patienter et de passer un excellent moment avec ces « simples organismes monocellulaires de couleur jaune » et leur maître Gru qui part à la rencontre de son frère. Dans la version originale les jumeaux Gru et Dru sont doublés par l’acteur Steve Carrell, mais pour la version française c'est Arié Elmaleh, le frère de Gad Elmaleh, qui prête sa voix à Dru. C'est Pierre Coffin qui a eu l'idée de faire participer les deux frères à ce long métrage.



• Dimanche 5 avril – TF1 à 21h05

Moi, moche et méchant 3 de Pierre Coffin, Kyle Balda et Eric Guillon