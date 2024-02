​Christelle Combette, présidente de l'OIT du Pays d'Ajaccio : "Il faut construire ensemble le tourisme de demain"

- C’était bien évidemment un impératif. Nous voulons construire ce schéma avec l’ensemble des acteurs de terrain, car il n’y a pas meilleure contribution pour nous aider dans la construction de ce document. Nous avons travaillé avec eux depuis le mois d’octobre. Nous leur avons adressé un questionnaire où nous avons pu dresser un état des lieux et recueillir une première partie de leurs besoins. Aujourd’hui, nous leur avons présenté l’état des lieux, et le retour de ce questionnaire qui a été envoyé en octobre dernier. Ensuite, nous avons mis en place des ateliers autour de 4 axes bien définis. Chacun a ainsi pu se prononcer sur ce qu’il souhaite être mis en place par la CAPA et son Office de Tourisme au niveau du territoire du Pays Ajaccien.

- L’idée est de proposer à l’ensemble des acteurs touristiques du département de s’associer à notre démarche pour construire le tourisme de demain et de voir quels sont leurs besoins en termes de développement d’aménagement pour que nous puissions aller plus loin que la politique que nous avons menée mises en place depuis quelques années. L’intérêt c’est d’avoir un fil conducteur de ce que va être le territoire du Pays Ajaccien en matière touristique à l’avenir.- Nous sommes extrêmement satisfaits du nombre de participants actifs lors du forum ou du nombre de contributions que nous avons reçues. L’Office de Tourisme a construit un rapport de confiance avec l’ensemble des acteurs de terrains, qui sont nos partenaires. Ils ont répondu présents. Nous avons également travaillé sur un timing qui correspond à leur activité. C’est une période relativement calme pour eux et ils ont su se montrer disponibles pour assister à la première partie des ateliers avant les deux prochains qui se dérouleront en février et en mars. Concernant la teneur de leurs souhaits, c’est un peu tôt pour en tirer des conclusions. Il faudra bien étudier tout cela. Nous allons synthétiser toutes leurs demandes afin d’en faire une restitution plus globale au début de l’été.- Cet étalement de la saison et aller vers un tourisme plus durable, c’est, semble-t-il, également la volonté de tous ces acteurs du Pays Ajaccien. Nous sommes satisfaits de voir qu’il y a une convergence, car notre axe de travail depuis plusieurs années, c’est justement la mise en place de ce type de tourisme, nous travaillons sur un événementiel et des actions tout au long de l’année. Nous avons désormais une saison qui s’étale de la mi-mars/début avril jusqu’au début du mois de novembre. Il faut poursuivre nos efforts dans ce domaine.- Nous n’avons pas encore de véritables indicateurs pour la saison 2024, c’est trop tôt pour cela. Concernant 2023, il faut quand même relativiser, car en termes de flux, cela n’a pas été aussi mauvais, contrairement à ce qu’on a pu entendre ici et là. Nous enregistrons, en effet, une baisse de 3% sur le territoire ajaccien, par rapport à 2022. Ce n’est pas non plus catastrophique. Après, il faut savoir que les saisons 2020/2021 et 2022 ont été des années exceptionnelles pendant la période Covid, dont la Corse a su, particulièrement, tirer son épingle du jeu. Il faut plutôt se baser à une année de référence comme 2019 et nous constatons que nous sommes même en hausse à ce niveau-là.