​Chiffre du jour : 19

Le canal 19 de la TNT était précédemment utilisé par France Ô, une chaîne consacrée à l’Outre-mer. Disparue en août dernier, elle laisse sa place depuis ce 1février à une chaîne éphémère consacrée à la culture : Culturebox. Gratuite, proposée par le groupe France Télévisions, elle diffusera jusqu’à la réouverture des lieux culturels des programmes censés faire oublier que ces événements ne peuvent plus se vivre en live. Avec la fermeture de ces lieux depuis fin octobre 2020, France Télévisions fait de la place à toutes les formes d’art pour retisser le lien entre les artistes et leurs publics.Lancée le 1février dernier avec une soirée concert dédié à la nouvelle scène, Culturebox propose des programmes variés :- « Culturebox, l’émission » : un magazine présenté tous les soirs par Daphné Bürki et Raphäl Yem- des spectacles vivants en deuxième partie de soirée: théâtre, classique, opéra, ballet, musique, création urbaine, humour, musées, concerts…- des rediffusions de programmes de France Télévisions en journée : captations, événements, documentaires, émissions culturelles.- et des émissions consacrées aux nouveaux talents : « Vinyle », « Basique » et « Moonwalk » en fin d’après-midiElle est également disponible sur le site du groupe, à cette adresse