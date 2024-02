​Beach-Volley : Porticcio va accueillir l’équipe de France olympique avant les JO 2024

« Cette convention va définir les conditions d’accueil de notre équipe de France de Beach Volley qui viendra se préparer ici juste avant les Jeux Olympiques de Paris 2024 » se félicite Eric Tanguy, président de la Fédération française de Volley-Ball, présent ce vendredi matin sur le magnifique Beach Park de Porticcio Eric Tanguy et Valérie Bozzi, maire de Grosseto-Prugna, ont effet officialisé la venue de la délégation tricolore à la fin du mois de juin sur les toutes nouvelles installations du Beach Park, situé plage de la Viva.



Labellisée « Terre de Jeux » en février 2022, la commune a inauguré au mois de mai dernier, cette magnifique structure fermée, composée de 4 terrains, permettant la pratique du Beach Volley mais également du Foot-Volley ou encore du Beach Tennis. Une qualité exceptionnelle avec notamment la présence de sable blanc venant spécialement de la région d’Alès, pour permettre la pratique du haut-niveau. Une qualité qui a ravi et séduit le président de la FFVB : « Ces installations sont formidables dans un superbe cadre aussi proche de la mer. C’est une structure de très bonne qualité avec un grain de sable exceptionnel. La Corse peut faire de beaux jaloux. Ce seront de très bonnes conditions pour notre équipe de France qui va venir ici. Notre but c’est aussi de rapprocher tous nos territoires des JO de Paris. La Corse est une terre qui compte au niveau du Volley-Ball avec un club professionnel. Elle a doublé son nombre de licenciés au niveau du Beach durant les deux dernières années. C’est une île qui se bouge beaucoup pour cette discipline et nous en sommes très heureux ».



Un Pôle Espoir de Beach Volley bientôt en Corse ?



Discipline olympique depuis 2016, le Beach Volley poursuit son développement dans l’hexagone même si les résultats sont encore décevants au plan international. Sa présence lors des JO 2024 pourrait servir de tremplin comme l’espère Eric Tanguy : « Le Beach Volley a seulement 30 ans, il n’est encore aussi développé que le Volley-Ball, qui a un siècle d’existence. Il y a des clubs qui se créent, nous avons deux pôles espoirs à Montpellier et sur l’île de Ré avec pour projet d’en avoir un en Corse. C’est une discipline qui se développe avec un nombre croissant de licenciés. A chaque JO où la France participe, il y a un engouement derrière. Si nos équipes se montrent performantes lors de ces JO, ce sera un accélérateur pour la discipline ».

Les chances de médailles justement ? « Ce sera très compliqué, il y a aura forcément les meilleures équipes du Monde. C’est difficile à savoir. Il y aura 24 équipes avec un niveau très élevé. Si on arrive à avoir une médaille, ce sera aussi grâce à Porticcio ! »



Financé par l’Agence nationale du sport, la Collectivité de Corse et la commune de Grosseto-Prugna, le Beach Park aura coûté près de 60 000 euros dont une grosse partie consacrée au transport du sable venu d’Alès. Une structure qui a permis en quelques mois de trouver rapidement son public sous la houlette du club Rive Sud Volley-Ball, qui compte parmi ses entraineurs une figure bien connue du monde sportif ajaccien, en la personne de Jeff Exiga et d’Inès Blons : « Ce Beach-Park a amené beaucoup de jeunes au sein du club. La qualité du sable mais aussi les finitions telles que le filet ou les délimitations donnent vraiment un air de haut-niveau à ces installations. La venue de l’équipe de France va donner un coup de boost à la discipline en Corse, j’en suis certaine ». Des tribunes provisoires seront installées autour de la structure, afin de pouvoir assister aux entrainements de la délégation tricolore, qui sera présente en Corse, à la fin du mois de juin.