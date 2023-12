​Bastia : « Du texte à l’image », nouvelle édition de Cinemusa jusqu’au 22 décembre

Littérature et cinéma font bon ménage ! Musa Nostra, créée en 2008 par Marie-France Bereni Canazzi, l'a bien compris. Elle a pour but, tout au long de l'année, de diffuser et promouvoir la littérature, les sciences humaines, les spectacles vivants, les arts, sur toute l'île. Ainsi, un des événements phare de l'association, Cinemusa, se déroule à Bastia, au mois de décembre. Il est consacré à l’étude des adaptations filmiques des grandes œuvres de la littérature mondiale.



Camille Laurens et Bati Croce

Cette année ce rendez-vous a débuté par la réception de l'écrivaine Camille Laurens, membre du jury du prix Goncourt depuis 2020. Elle est venue accompagnée de son dernier ouvrage publié, « Inventer le désir », un recueil d’œuvres choisies éditées dans la collection Quarto de Gallimard.

Vendredi, c'est le journaliste Jean-Baptiste Croce qui ira à la rencontre du public et dédicacera son dernier ouvrage, « Intimes confessions » à la librairie Alma à partir de 17 h 30.

Enfin, samedi 16 à 18 heures, un Café littéraire est proposé à l’Alboru, en présence de Jean-Dominique Poli, auteur d’un Napoléon inconnu (éd. Le bord de l’eau 2023), de l'équipe de Radio Nebbia ou encore de membres des éditions Piumimaginaire. La rencontre, ouverte à tous, est l’occasion de discussions et débats sur la science-fiction et sa transposition, sur les livres devenus films. À l'issue de cette rencontre, quelques mots sur l’engagement des jeunes au sein des associations et pour la culture, seront prononcés.