​Alexandre Farina : « La nouvelle place Diamant ? C’est le récit urbain de l’Ajaccio de demain »

- Vous avez tenu à organiser une réunion publique sur l’avancée du chantier de la place Diamant, pourquoi ?

- Dans tous nos projets visant à améliorer le quotidien des habitants d’Ajaccio, nous souhaitons être transparents sur ce que nous faisons, comment le chantier se déroule, et pourquoi il est nécessaire. À cet effet, nous allons diffuser le court métrage présentant la future place, mais nous communiquerons régulièrement avec les citoyens durant toutes les phases du chantier. Ce lieu sera aussi au cœur de notre « récit urbain » : tous les projets que nous avons réalisés jusque-là y contribuent. En effet, quand on fait la place Campinchi en ajoutant une halle gourmande, quand on piétonnise la ville génoise ou encore quand on végétalise la place Foch, on cherche à dynamiser le centre-ville. C’est ce récit que nous voulons pour Ajaccio dans le futur. La place Diamant fera partie intégrante de ce nouveau centre-ville.



- Justement, quels sont les points qui seront abordés ce vendredi avec les riverains ?

- Tout d’abord, nous allons aborder un point général sur la construction de la future place. Leur expliquer comment elle sera agencée, ce que la population pourra découvrir dessus, que ce soit en termes de végétalisation, d’équipements, de surface. Nous allons aussi faire un point sur le phasage, pour leur expliquer où nous en sommes actuellement. Aujourd’hui, nous sommes passés d’une phase préalable à une phase opérationnelle. Nous avons déjà attaqué les travaux de réfection de la place, et l’extension du parking. Nous allons bientôt procéder aux tirs de mines, et il faut donc prévenir les riverains de ce qui se passe et va se passer dans les prochaines semaines. Nous voulons que les Ajacciens sachent ce qu’il se passe au jour le jour.



- Il se dit même que le chantier serait en avance sur son calendrier…

- Aujourd’hui, ce qui est intéressant, c’est que cette phase préalable nous a permis de gagner du temps, quasiment deux mois dans les délais, pour être plus précis. Nous sommes passés dans une phase opérationnelle plus rapidement que prévu, en effet. Les forages sont terminés. Nous aurions dû procéder aux tirs de mines, après l’été. Ce sera finalement le cas ces prochains jours. Pour cela, nous étions obligés de sécuriser l’Avenue de Paris et fermer la route, car nous allons creuser dessous.



- Les tirs de mines, quelles conséquences pour les riverains ?

- Les mines, c’est un grand mot. Il faut rester prudent dans la typologie. Ce sont des mines chimiques. Il n’y aura aucune conséquence autour des immeubles. D’ailleurs, nous avons mandaté des huissiers, pour rendre compte des états des parties communes, des immeubles et des logements. Tout cela a été fait en amont. Ces tirs de mines sont strictement encadrés et se déroulent à 11 mètres de profondeur. Il y aurait peut-être un peu de bruit, mais aucune résonance, et aucun impact sur l’environnement .



- La saison estivale va débuter, les commerçants vont être impactés, comment allez-vous les aider ?

- La fréquentation est bien entendu impactée et on le savait. C’est un travail de longue haleine et nous les avions reçus bien en amont. Nous les recevons régulièrement depuis deux ans. Nous avons créé une commission permanence d’indemnisation, avec une commission spécifique concernant leur manque à gagner, sur le chiffre d’affaires. C’est une commission qui avait déjà été mise en place lors des travaux de la place Campinchi., pour ceux de Beverini, pour la traverse de Mezzavia. Nous sommes toujours en contact avec eux et je me rends déplace souvent pour échanger avec eux. En attendant d’être indemnisés, nous avons baissé de 90% le montant de la redevance d’occupation du domaine public, ce qui est déjà une aide considérable. Je rappelle que légalement, lors de travaux d’intérêt général, les mairies ne sont pas obligées de procéder à des indemnisations. Malgré cela, nous avons tenu à mettre en place cette commission pour que nos commerçants bénéficient d’aide financière. Après cette phase de travaux, ils pourront travailler sur la plus belle place de la Ville .



- Dans l’attente, les places de stationnement se raréfient également dans le centre-ville, provoquant de nombreux mécontentements…

- Au niveau du stationnement dans le parking Diamant, ce sont des travaux qui n’ont rien à avoir avec la réfection de la place. Nous avons constaté de nombreuses fissures, des problèmes d’humidité et nous avons été obligés de fermer plusieurs espaces du parking pour des raisons de sécurité dans l’attente de faire les travaux nécessaires. Tout au long des travaux, nous garderons ce parking de 600 places complètement ouvert. Concernant les places supprimées le long de l’Avenue de Paris, nous les avons restitués en face le lycée Fesch, sur un bandeau de 50 mètres, soit 16 nouvelles places de stationnement ».



- Quand pourra-t-on se balader sur cette nouvelle place ?

- Nous sommes en avance sur les délais de livraison. Maintenant, on ne peut pas présager des problèmes que l’on peut rencontrer, tout au long de cet immense chantier, même si des sondages ont été effectués en amont, et qu’il n’y a pas de raison, de se confronter à des problèmes particuliers. Le calendrier tient, et nous avons bon espoir de livrer cette place, en décembre 2025.