​Ajaccio : une première étape franchie pour la réhabilitation de l’avenue Noël-Franchini

Embouteillé, très passant, peu reluisant, et surtout devenu dangereux ces dernières années avec notamment de terribles inondations survenues le 11 juin 2020, la réhabilitation du quartier de l’avenue Noël-Franchini d’Ajaccio est un enjeu prioritaire de la Ville et de la CAPA. A cet effet, les deux institutions ont sollicité l’Etat pouun dispositif d’aides « l’Atelier des Territoires ». Pour rappel, l’Atelier des territoires est un dispositif d’ingénierie mis à disposition des collectivités par le ministère de la Transition écologique et de la Cohésion des territoires.

Cette démarche a été mise en œuvre pour la première fois en Corse à l’initiative de la Ville d’Ajaccio et la Communauté d’Agglomération du Pays Ajacciens (CAPA) avec l’appui des services de la Direction départementale des Territoires de la Corse-du-Sud et le financement de l’État dans le but de repenser l’aménagement et l’urbanisme de l’entrée de Ville et de l’avenue Noël-Franchini

Comme l’explique Laurent Rivière, directeur de l’Habitat et du renouvellement urbain : « Nous avons effectué depuis plusieurs mois, des ateliers et des réunions d’échanges avec l’ensemble des pouvoirs publics et des riverains pour arriver à une vision commune concernant une requalification globale de l’avenue Noël Franchini et notamment la problématique des inondations dans ce quartier. Nous avons défini ensemble une feuille de route avec plusieurs axes et ambition : à savoir protéger les biens et les personnes des intempéries, faire de ce quartier, non plus seulement un passage de voitures mais un quartier vivant et animé, avec également une renaturation et végétalisation importante pour égayer cette avenue ».

Ainsi, la signature de la déclaration d’intention partagée qui a été signée mercredi entre l’État, la Ville, la CAPA et la Collectivité de Corse va permettre d’acter politiquement les ambitions affichées à la suite de cette démarche "Atelier des Territoires" qui a été co-construite avec l’ensemble des acteurs du territoire. Elle va aussi engager les partenaires dans la mise en œuvre d’une gouvernance partagée en vue d’opérer un projet d’aménagement durable de l’avenue Noël Franchini par l’instauration prochaine d’un contrat de Projet Partenarial d’Aménagement (PPA).



Selon le directeur de l’Habitat et du renouvellement urbain de la Ville d’Ajaccio « cette signature est la première étape d’un projet global qui devra maintenant déboucher sur des études techniques d’ingénierie dans la perspective de pouvoir signer dès 2024 ce contrat de PPA. Le Projet Partenarial d’Aménagement (PPA) est un contrat entre l’État, l’intercommunalité et les acteurs locaux (publics et/ou privés) afin d’encourager, sur un territoire donné, la réalisation d’une ou plusieurs opérations d’aménagement complexes destinées à répondre aux objectifs de développement durable des territoires ».

Le scénario retenu par les élus s’oriente vers une vision d’aménagement de long terme qui permettrait de rouvrir et de renaturer le lit du ruisseau de la Madonuccia, altéré par l’urbanisation moderne. À la suite des divers ateliers et réunions organisés, de grands axes se sont dégagés pour y définir un plan d’action d’aménagement durable et résilient pour l’avenue Noël-Franchini et l’entrée de Ville : développer la gestion et la culture du risques inondation ; construire des ouvrages type bassins de rétention pour éviter les inondations ; améliorer les conditions d’habitat et de logement ; requalifier, renaturer, désimperméabiliser et sécuriser l’avenue ; accompagner les copropriétés dans les projets de réhabilitation énergétique ; connecter le quartier au reste de la ville et renforcer les mobilités douces en direction des quartiers limitrophes des Salines, de Pietralba et du Stiletto; créer de nouveaux espaces publics végétalisés. « C’est dans ce contexte et à la suite de cette co-construction permettant d’affirmer collectivement les ambitions d’un projet urbain que l’Etat, la Ville d’Ajaccio, la Communauté d’Agglomération du Pays Ajaccien, et la Collectivité de Corse fédèrent et coordonnent leurs efforts pour conduire un projet majeur de requalification urbaine du quartier de Noël-Franchini, indispensable pour inscrire ce territoire aujourd’hui fragilisé au cœur de l’agglomération », explique Stéphane Sbraggia, maire d’Ajaccio et président de la CAPA.

La mise en œuvre d’un Projet Partenarial d’aménagement (PPA) permettra d’entrer dans une étape opérationnelle autour d’une gouvernance cadrée, avec la mise en place d’études techniques par secteurs opérationnels (mobilité, gestion des inondations, désimperméabilisation des sols, stratégie foncière publique, diagnostic du tissu économique, amélioration de l’habitat et des copropriétés), ainsi qu’une étude de programmation urbaine et de maîtrise d’œuvre. Il garantira également une concertation avec les habitants du quartier tout au long de l’aménagement du projet.