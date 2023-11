​Ajaccio : une expo photo pour fêter les 55 ans du stade François-Coty

D’anciens joueurs, des élus politiques, des familles de dirigeants, des supporters, des curieux, il y avait beaucoup de monde hier soir dans le salon Bodega du stade Timizzolo d’Ajaccio. La raison ? Le vernissage de l’exposition tant attendue sur l’histoire des 55 ans du stade François-Coty. Du vieux stade Jean Lluis au projet du parc des Sports, aux installations actuelles, l’exposition photographique retrace tous les grands moments du stade depuis la naissance du projet. Un travail monumental, à l’initiative de Jean-Do Gaziello, chargé de com’ du club rouge et blanc et Eric Betti, véritable passionné du football corse.



Un travail titanesque de plusieurs mois

Un travail qui a mobilisé le responsable communication du club ajaccien pendant plusieurs mois : « C’est notre 3e exposition en 6 ans. A l’ACA nous avons à cœur de rendre hommage et de remettre au-devant de la scène, tous ceux qui ont fait l’histoire de notre club. L’ACA a plus de 100 ans d’existence, c’est un club riche au niveau historique. L’Histoire d’un club, ce n’est pas seulement un trophée ou un palmarès, c’est aussi des histoires d’hommes et de femmes extraordinaires et à l’ACA, nous avons la chance d’avoir de magnifiques histoires et nous avons décidé de raconter, cette fois-ci, celle du stade François-Coty. On s’aperçoit dans cette exposition que les dirigeants de l’époque avaient été très visionnaires. L’ACA a été intégré dans le monde professionnel en 1965 et les premiers plans du stade datent de la même année ! Nous avons la chance de pouvoir exposer d’ailleurs le plan original du plan initial du stade. Ce qui reste extraordinaire, et que vous pourrez découvrir, c’est que les dirigeants de l’époque avaient réussi un coup de force en parvenant à échanger les terres du stade Jean Lluis contre les terres de l’actuel stade. C’est pourquoi l’histoire des deux stades est intimement liée. Nous avons synthétisé l’expo en trois grandes parties : une première sur les dirigeants visionnaires (1960-1970), le maintien de la flamme (1974-1992) et une troisième partie sur la renaissance (de 1992 à nos jours). Cette exposition, c’est plusieurs époques, mais le même hommage à tous ceux qui ont fait l’histoire de ce stade. Il était impossible de rassembler tout seul autant d’images, de textes, de témoignages. Nous avons donc travaillé en collaboration avec Eric Betti. C’est une personne qui archive beaucoup de choses sur le football corse. C’est un vrai passionné sur lequel nous avons la chance de nous appuyer. C’est un travail colossal de plusieurs mois. A l’ACA, nous sommes une petite équipe, mais avec beaucoup de cœur et de passion, on peut faire de grandes choses ! ».



Le concerné, Eric Betti, était hier tout heureux de pouvoir faire découvrir une partie de ces archives aux plus jeunes générations : « C’est surtout un plaisir et une passion avant tout. Je possède beaucoup d’archives dans ma collection et quand le club me sollicite pour faire ce genre d’évènements, c’est avec plaisir que j’y réponds favorablement ». Les yeux écarquillés, les jeunes et moins jeunes ont pu redécouvrir certains moments forts de l’histoire du club acéiste avec notamment les premiers matchs dans le vieux stade Jean Lluis, l’ancien projet du parc des Sports de Timizzolo, le premier derby contre le SC Bastia devant plus de 16 000 spectateurs en 1968 jusqu’à la configuration actuelle depuis les travaux de rénovation entrepris sous l’époque Michel Moretti.