​Ajaccio : un budget contraint, des investissements malgré tout

« Nous avons maintenu une politique d’investissement importante malgré un contexte contraint. Nous subissons des augmentations mécaniques liées aux charges de personnel. On constate également qu’il est difficile de concilier les choix de moderniser le territoire et le reste à charge, qui demeurent importants. Nous n’avons plus de marge de manœuvre fiscale », lance d’emblée Stéphane Sbraggia, le maire d’Ajaccio, lors de la présentation du budget primitif 2024 de la ville.



Des chiffres commentés et affinés par Pierre Pugliesi, l’Adjoint aux finances : « Notre budget est de 171 millions d’euros (116 M€ en fonctionnement et 55 M€ en investissement. Les recettes réelles de fonctionnement s’élèvent à 111 millions d’euros, elles augmenteront de 6,3 % sous l’effet de l’inflation, mais aussi grâce à la bonne gestion de la régie du port autonome Charles Ornano et à l’augmentation des produits de certains services. » En 2024, les dépenses d’investissement représentent 32% des dépenses réelles contre 31,5% en 2023. « Une Ville qui n’investit plus est une ville qui se meurt ».



55 millions d’euros d’investissements, dont 30 M€ en cours



Requalification de la Place Diamant, végétalisation du centre-ville, amélioration du réseau pluvial, conservatoire Henri-Tomasi, futur antiquarium, rénovation de la statuaire napoléonienne, ou rénovation énergétique des bâtiments ou projets plus modestes, comme la médiathèque des Trois-Maries, Pierre Pugliesi énumère la vingtaine d’investissements lourds en cours pour des dépenses représentant 55 millions d’euros dont 30 millions d’euros en cours au total, « pour le développement et l’embellissement de la cité impériale, en faveur des générations à venir et pour qu’Ajaccio retrouve un standing plus conforme à son statut de capitale régionale », sans pour autant toucher au levier fiscal, axe fort de la mandature de la majorité depuis 2014 maintenant.



Des charges de personnels qui représentent 69% du budget de la Ville



Des chiffres, mais aussi une volonté de contribuer à faire tourner l’économie locale, qui ne suffiront pas à convaincre l’opposition et notamment Danielle Antonini, très acerbe sur les comptes de la Ville et qui votera contre tout, comme Julia Tiberi : « Certains indicateurs sont très inquiétants. Les dépenses de fonctionnement augmentent fortement à hauteur de 8,5%. Les charges de personnel pèsent à hauteur 69% dans les finances de la Ville contre 61% au niveau national. D’autre part, je rappelle que la collectivité de Corse est un soutien important avec une participation de 5,6 millions d’euros en 2024 auxquels s’ajoutent 3,5 M€ des programmes européens dont la Cdc en est le gestionnaire. Contrairement, à ce qui a été dit, la Cdc est un partenaire actif de la Ville d’Aiacciu d’autre part, la Ville est étranglée par sa dette qui atteint 77 millions d’euros, le coût de cette dette semble intenable avec une capacité évaluée à 13 années. Sans le fonds de concours de la CAPA, le ratio de la capacité de remboursement serait intenable et la Ville serait en faillite ».



Stéphane Sbraggia rumine et fulmine : « Nous n’avons jamais dit que la Collectivité de Corse n’était pas suffisamment partenaire et nous l’appelons d’ailleurs tout le temps de nos vœux. Mais, c’est justement son rôle, concernant l’intervention des aides publiques et au niveau de son règlement des aides. Il n’y a rien d’extraordinaire. La Ville ne mendie pas des aides à la CAPA, elle doit au contraire faire face à des charges de centralité très lourdes. Les subventions que la Ville reçoit concernent uniquement des équipements qui concernent une utilisation qui va au-delà du territoire ajaccien ! C’est justement pour cela que nous demandons un changement statutaire pour prendre en compte la taille et les charges qui incombent au Pays ajaccien et à la Ville d’Ajaccio en particulier. Quant à la hausse des charges de personnels, ce sont des charges qui augmentent de façon mécanique et qu'il est très difficile de contenir malgré tous nos efforts. Il faut trouver de nouvelles recettes, on y travaille ». Le débat s’est ensuite poursuivi avec l’adoption des budgets annexes.