​Ajaccio : un GLTD pour faire baisser la délinquance aux Cannes

« Nous nous attachons à mener une politique offensive envers les trafics de stupéfiants depuis plusieurs mois maintenant. Ils sont en nette augmentation sur l’île. C’est une réalité à ne pas négliger. Avec la mise en place de ce GLTD au quartier des Cannes, notre objectif est et de mettre en synergie l’ensemble des intervenants, au niveau sécuritaire, préventif, associatif afin d’apporter une solution à la population » a résumé Nicolas Septe, procureur de la République d’Ajaccio.

La mise en place de ce dispositif fait suite aux évènements du mois d’août au cours duquel, deux agents municipaux avaient été menacés de mort par des dealers. Plusieurs centaines de personnes, notamment à l’appel des partis nationalistes, avaient ensuite défilé dans ce quartier populaire de la cité impériale pour manifester leur mécontentement comme l’a rappelé Stéphane Sbraggia, le maire d’Ajaccio, lors de la réunion de mise en place du dispositif ce vendredi, dans la salle du conseil municipal : « Il y a une attente très forte de la population, comme nous avons pu le constater suite aux évènements du mois d’août dernier. Nous sommes à vos côtés pour agir dans l’intérêt collectif et nous sommes fiers de pouvoir vous accompagner dans la mise en place de ce GLTD. Il est important de ne pas banaliser ce qu’il se passe dans ce quartier. Nous saluons cette initiative d’autant que ce procédé a montré son efficacité ailleurs ».

Instauré au niveau local afin de permettre la mise en place d'une politique publique, le but du GLTD est de parvenir à une meilleure visibilité et une meilleure coordination de l’action des services de justice et de police sur le terrain, le rôle du procureur de la République étant de définir les priorités de cette action concernant les faits commis dans le quartier et d'expliquer les choix opérés aux partenaires du groupe local. « J’ai entendu, cet été, la population se plaindre d’un manque de réaction suite à ce qu’il pouvait se passer là-bas. Il fallait trouver un cadre juridique pour agir ensemble. Je pense que ce GLTD peut être une réponse à ce problème ».



Eric Cluzeau, le directeur départemental de la sécurité publique, a livré son analyse du quartier des Cannes : « C’est un secteur de 5400 habitants. C’est un quartier, il faut le dire, plutôt paisible. Nous avons un taux de délinquance générale plutôt faible concernant les atteintes aux biens ou aux personnes, et infime par rapport au reste de la circonscription. Nous avons quelques soucis, notamment de tirs de mortiers sur des forces de l’ordre, au mois de mai dernier, mais il n’y a pas de phénomène de violence urbaine. En revanche, au niveau de stupéfiants, nous relevons près de 20% des infractions totales de la Ville, dans ce quartier. Nous avons également observé une forte hausse de l’usage de drogue concernant les automobilistes. C’est un phénomène plutôt inquiétant. Le seul point de deal reconnu et recensé sur la Ville se situe d’ailleurs dans ce quartier, rue Nicolas Peraldi. Nous avons intensifié notre présence depuis les évènements du mois d’août, avec des missions de sécurisation ciblées »



Concrètement sur le terrain, pendant trois mois, les actions de répression vont s’intensifier avec des opérations de contrôle d’identité et de vérification des infractions. L’appareil judiciaire va également s’enclencher avec des interpellations, des présentations rapides devant les tribunaux et comparution immédiate. Un volet répressif, dissuasif, mais aussi préventif avec le retour espéré sur le terrain pour retrouver un dialogue avec les jeunes du quartier comme l’espère Céline Pastini, la directrice du développement social à la CAPA : « Nous alertons depuis longtemps sur les problèmes inhérents à ce quartier. On s’est trop focalisés sur les Jardins de l’Empereur et les Salines, et on a délaissé ce quartier. Pourtant, aux Cannes, il y a de réels problèmes sociaux, dans les familles. Nous n’avons plus d’éducateurs de rue, au contact des jeunes. Aujourd’hui, il y a un vrai enjeu de retourner dans les quartiers. Il y a des professionnels pour cela, il faut les écouter ! ». Les Cannes seront donc un dossier et un enjeu prioritaire dans les prochains mois afin de rétablir un dialogue avec les habitants et les jeunes dans le but de ne pas laisser à l’abandon et au bord de la route ceux qui se seraient tentés d’y faire une zone de non-droit, car comme l’estime Daniel Olive, le nouveau directeur de la police municipale : « J’ai l’intime conviction que contrairement à certaines banlieues du Continent, il n’y a rien d’irréversible ici ».