​Ajaccio : un "Caldaniccia Day" pour aider le refuge à poursuivre son action en faveur des animaux

« Étant très attachés à la cause animale, nous avons donné naissance à cet évènement pour collecter des dons afin que le refuge de Caldaniccia puisse poursuivre son action en faveur des animaux dans de bonnes conditions ». Christine Montagono, représentante de l’association Ball’E Arte, a créé il y a 9 ans maintenant cet évènement incontournable et surtout indispensable pour le fonctionnement du refuge.

Dès vendredi, ce sont plus de 250 enfants, venant des associations de quartier et centre de loisirs, qui sont attendus au Palais des Congrès, encadrés par les accompagnateurs des diverses structures de la ville : « En partenariat avec la Ville d’Ajaccio, nous avons décidé en cette période de vacances scolaires de réserver une journée pour les enfants. Ils enfants devront réaliser en pâte à sel, papier mâché des sculptures à l’effigie d’animaux (quels qu’ils soient). Ces dernières seront exposées au Palais des congrès d’Ajaccio. Les plus jeunes pourront réaliser des dessins qui seront également exposés ce jour-là. La remise des prix aura lieu dans la foulée. En avant-première de la remise des prix du concours, les enfants ayant participé à ce concours pourront assister à un spectacle gratuit suivi d’un goûter. Ce concours a pour but de sensibiliser les plus jeunes au respect des animaux ».

Un spectacle de mascotte et un magicien poursuivront la journée avant le spectacle de danse du studio d’Alizée et Grégoire Lyonnet, où les billets sont d’ores et déjà disponibles sur le site internet de Corse Billet. Enfin, la journée de samedi sera consacrée à un grand loto suivi d’une soirée karaoké dans la grande salle du restaurant « Tino Rossi » du Palais des Congrès.

Comme l’explique Christine Montagono : « Il n’y aura pas d’animaux présents lors de ce Caldaniccia Day, car cela demande une logistique trop importante au niveau du Palais des Congrès, mais les visiteurs pourront se renseigner auprès des responsables qui seront présents concernant d’éventuelles adoptions d’animaux de compagnie ».

Le refuge de Caldaniccia créé en 1967, est le plus ancien refuge de Corse : 56 ans de combat à défendre la cause animale, à sauver, soigner et recueillir les animaux abandonnés dans l’espoir de leur offrir une seconde chance dans un nouveau foyer. Il accueille les animaux abandonnés par leur propriétaire pour de multiples raisons : problèmes de santé, problèmes familiaux ou financiers, mauvaise éducation de l’animal, soins coûteux sur un animal malade ou âgé, etc.

Contrairement à de nombreux refuges, celui de la Caldaniccia ne pratique pas l’euthanasie de complaisance. L’euthanasie ne concerne que les animaux dont la souffrance n’est plus maîtrisable. Le refuge doit faire face chaque jour à de nombreux problèmes : mauvais traitements, les actes de cruauté, problèmes financiers : chômage, manque de moyens pour subvenir aux besoins élémentaires de l’animal, animaux des SDF et des personnes emprisonnées, es animaux dont les propriétaires sont hospitalisés d’urgence, animaux des personnes en long séjour dans les établissements qui n’acceptent pas les animaux de compagnie, ou encore ceux dont les propriétaires viennent de décéder et qui ne sont pas accueillis par des proches.

Parmi les dépenses, le poste de dépenses le plus important est celui des dépenses vétérinaires régulières (vaccination, identification, stérilisation, soins quotidiens. Le refuge utilise en priorité les dons pour couvrir ses frais vétérinaires qui avoisinent les 50 000 € annuels. Le 2e poste le plus important est celui de la nourriture, car le refuge accueille environ 350 chiens par an. L’association reçoit beaucoup de croquettes en dons des particuliers, via les « drive » dans les grandes surfaces. Des besoins qui représentent près de 20 kg de croquettes par jour. A ses frais viennent s’ajouter les dépenses courantes : eau, électricité, achats, produits d’entretien, etc.

Durant ce « Caldaniccia Day », les nombreux visiteurs attendus auront l’occasion de rencontrer les responsables du refuge cher à Evelyne Esteban. Ces amoureux des animaux seront là pour sensibiliser les adoptants sur tout ce qu’implique l’accueil d’un animal chez soi : amour, présence, soins et nourriture.