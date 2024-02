​Ajaccio : les travaux de la place du Diamant ont débuté

Les Ajacciens vont devoir prendre de nouvelles habitudes ces prochaines semaines avec le démarrage des travaux de la nouvelle place Diamant. Les nombreux ouvriers et engins ont commencé à prendre possession des lieux afin d’y effectuer les travaux préparatoires nécessaires pour ce type de chantier, comme l’explique Xavier Luciani, le Directeur général des services techniques de la Ville d’Ajaccio : « Nous démarrons, en effet, une séquence de travaux préparatoires sur la place du Diamant. Il s’agit principalement de démolition de surface et de la protection des monuments patrimoniaux (Statue de Napoléon et ses frères, Kiosque à Musique et Stèle Général de Gaulle). Le chantier proprement dit doit démarrer à la fin du mois de mars, notamment par le terrassement, qui fait encore actuellement l’objet d’une finalisation des études pour démarrer dans les meilleures conditions ».

Ainsi, les éléments patrimoniaux comme par exemple la Statue de Napoléon et ses frères vont être protégés sur place avant d’être restaurés dans un second temps. Des travaux préparatoires légers avant donc une accélération attendue à la fin du mois du mars, qui vont nécessiter d’autres ajustements : « Aujourd’hui, nous avons débuté par la pose de clôtures de chantier sur l’ensemble de la place puis des palissades en bois seront installés, Avenue de Paris et Eugène Macchini. car je vous rappelle que des voies de parking vont être nouvellement créées sous ces rues, avec, en attendant, la mise en place d’une circulation à sens unique ».

Outre les travaux en surface, le parking va, lui aussi être rénové et même agrandi avec la création de deux cents places supplémentaires, ce qui devrait perturber également le stationnement : « Les travaux du parking vont débuter eux aussi à la fin du mois de mars. Aujourd’hui, il y a des repérages et tout un tas d’investigations, qui sont menés avant le début des travaux. Le parking sera tout de même ouvert aux 2/3 de sa capacité, grâce à un phasage permettant d’intervenir sur les différentes zones. Il y aura donc en permanence 444 places de disponibles sur les 635 de sa capacité maximale ». Des perturbations dans le parking, sur la place, mais bien évidemment également autour avec un schéma de circulation, en voie de finalisation : « Nous allons maintenir une circulation dans les différentes directions autour de la place avec un carrefour limité au niveau de la couronne, dans sa capacité. Il y aura une circulation secondaire mise en place sur les axes adjacents et une signalisation en conséquence pour répartir au mieux les flux autour de la place », ajoute Xavier Luciani.

Même si les commerçants vont également pâtir de la situation, l’unanimité du projet va permettre d’instaurer entre eux et la Ville d’Ajaccio un dialogue de confiance : « Nous avons beaucoup communiqué avec les commerçants concernant ces travaux, qui sont nécessaires et qui ont trouvé un large consensus. C’est un projet unanimement apprécié. Il y a des réunions avec les commerçants pour les avertir et les sensibiliser. Tout le monde est convaincu de l’intérêt du projet. Nous avons tout un plan de gestion des nuisances et nous serons à l’écoute pour répondre au mieux à leurs attentes avec des mesures de compensation, pour que cela reste acceptable et que tout se passe au mieux ».

Il ne reste plus maintenant qu’à trouver la patience nécessaire pour les Ajacciens, en attendant de pouvoir découvrir, une place flambant neuve, mêlante modernité, histoire dans un cadre où les espaces verts sont attendus, denses et nombreux : « On met tout en œuvre pour que la livraison de la place puisse se faire fin 2025. Il y a une prise de possession progressive avec des petits moyens, mais qui va monter en charge très rapidement avec des moyens très lourds. C’est un chantier qui, une fois lancé, sera sur une emprise fixe qui sera un avantage important, malgré les aléas ».

Pour rappel, le coût total du projet est estimé à 35 millions d’euros, avec un co-financement entre l’État, la collectivité de Corse, la Communauté d'Agglomération du Pays Ajaccien et la commune d'Ajaccio.