​Ajaccio : le conservatoire de musique Henri-Tomasi prend... forme

« Franchement, regardez ! Admirez ! Ce qu’on fait les entreprises insulaires au niveau des travaux est remarquable. Il faut leur rendre hommage, je ne suis pas certain de pouvoir arriver à tel degré d’exigence sur le continent ».

Rudy Ricciotti, le célèbre architecte français d’origine italienne, qui a imaginé le projet avec Amelia Tavella, ne tarit pas d’éloges sur les maitres d’œuvres du chantier, dont l’avancée pourrait même imaginer une livraison de l’édifice culturel avec un peu d’avance sur le planning. « J’ai pour obsession de rendre hommage aux valeurs du travail donc c’est vrai que je suis particulièrement heureux de celui effectué jusque-là. Nous avons imaginé un ensemble de 70 poteaux architectoniques dont la variation est inspirée d’une partition d’Henri Tomasi. Il était normal de retrouver quelque chose de surprenant pour rendre hommage à ce fabuleux compositeur ».

La réalisation de ces poteaux galbés en béton armé est une véritable prouesse technique. Chaque poteau a fait l’objet d’un moule unique pour conférer à la façade cet effet cinétique. Leur finition, issue de la micro-désactivation du béton, leur donne cet aspect granitique. Le grutage nécessaire à leur mise en place a constitué le premier spectacle de ce lieu de représentation. Ces poteaux, dont le plus haut mesure 12 mètres, ont été levés un à un, avant d’être arrimés à la structure. Le parement de façade en pierre sèche est en cours de réalisation par les artisans tailleurs.

Une visite de chantier qui a ravi Simone Guerrini, adjointe en charge de la culture à la Ville d’Ajaccio : « Je viens régulièrement ici pour voir l’avancée. C’est rassurant de voir la vitesse à laquelle cela va. Ce conservatoire c’était quelque chose qui me tenait à cœur depuis de nombreuses années. Tout prend du temps mais l’essentiel c’est d’arriver au bout et pour la Ville de se doter d’un lieu culturel remarquable d’un point de vue architectural. Mais c’est surtout un lieu dédié à la musique avec 26 salles insonorisées où les professeurs enseigneront l’art de la musique dans des conditions maximales. Il y aura également 3 salles pour la danse et une dédiée pour les arts dramatiques ainsi qu’un auditorium de 200 places, qui servira également pour accueillir des spectacles. Enfin, une aile sera consacrée au centre d’enseignement et de ressources musicales numériques (CERMN) qui sera équipée de 3 salles de formation et de 3 salles de formation. Cela n’existe nulle part ailleurs ».

Une élue de la culture, qui a également œuvré pour que le conservatoire prenne le nom d’un illustre compositeur d’origine corse, Henri Tomasi : « C’est une volonté qui date de ma qualité de conseiller exécutif. C’est important, et c’est surtout un clin d’œil car il avait toujours refusé la légion d’honneur tant que la Corse n’était pas dotée d’un conservatoire ».

Tous les habitants du quartier et de la ville dans son ensemble pourront donc profiter de ce conservatoire, notamment au travers de son auditorium qui accueillera une programmation variée. Cet équipement s’inscrit également dans le programme d’aménagement “Ajaccio 2030” qui porte l’ambition de conforter le centre-ville dans son rôle de lieu de vie principal du territoire ajaccien, en y faisant revenir des familles, grâce à des équipements sportifs et culturels de proximité mais aussi dans le projet d’écoquartier du Finosello comme l’explique Stéphane Sbraggia, le maire d’Ajaccio : « C’est un équipement culturel structurant autour duquel le futur écoquartier donnera sa note. Ce quartier populaire va en effet être concerné par des aménagements importants et avec ce lien naturel, qui est en train de se dessiner, tout cela permettra une meilleure fluidité et ouverture, pour désenclaver le quartier ».

Financé à hauteur de 4 500 000 € par l’Etat (PEI), 3 600 000 € par la Ville d’Ajaccio et près de 2 000 000 € par la Collectivité de Corse, le conservatoire Henri-Tomasi pourrait être inauguré dès la fin de l’année 2024.