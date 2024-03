​Ajaccio : l’Amicale des Anciens édite un CD musical à la gloire du GFCA

Des élus, d’anciens joueurs, un président, un entraîneur, mais aussi de simples supporters : la grande famille du GFCA était une nouvelle fois réunie dans la salle Jean Schiavo de l’OIT du Pays d’Ajaccio à l’initiative de l’Amicale des Anciens. Dans le cadre des festivités des 60 ans du premier titre de champion de France amateur du club ajaccien, la très active association de l’Amicale des Anciens, présidée par Jean-Jules Miniconi, a présenté la sortie d’un CD avec 3 titres dédiés à la gloire du GFCA : « Il est important de célébrer le soixantenaire du 1er titre de champion de France amateur. Malheureusement, beaucoup de nos anciens se sont endormis pour l’éternité, il nous en reste très peu, et nous avons voulu honorer la mémoire de ceux qui sont partis et remercier de leur vivant les autres, par trois chansons. L’une d’elles est une reprise de la chanson offerte par Tony Valery, et les deux autres nous ont également été offertes par Sisi Palandri et Xavier Paoli. Cela fait 14 mois que nous travaillons sur ce projet, le pari est réussi et le CD est désormais en vente ».



Plusieurs séances de dédicaces à venir



La première chanson « GFCA si svigliarà » d’une durée de 2’20 est interprétée par Xavier Paoli, la seconde « GFC Ajaccien » a été reprise et chantée par Mario Capai tandis que la 3e GFCA est une offrande de Sisi Palandri. Ces trois titres sont à donc à retrouver sur un CD, qui sera disponible, directement, auprès de l’Amicale ou bien lors de séances de dédicaces, dont la première est prévue dans 15 jours au magasin, Vibrations, rue Fesch.



Parmi les personnalités présentes ce matin, Alexandre Farina, le premier Adjoint a tenu à « rappeler que le GFCA, comme il est répété dans les chansons, est et sera toujours là. Ce club fait partie de notre histoire et du patrimoine de notre ville. C’est une histoire d’Ajacciens. Ces champions comme Taverni, Kervella, Scaglia, Pariggi, Vescovali, tous les Ajacciens ont en entendus parler et mon grand-père (NDLR Mario Farina) a joué avec et contre eux. Oui, nous serons toujours là aux côtés du Gazélec, ce club doit retrouver ses lettres de noblesse et doit revenir en tête d’affiche du football corse ».



Autre visite surprise, celle de Laurent Marcangeli, Député de la Corse-du-Sud : « C’est un jour spécial pour nous, car c’est le dixième anniversaire de notre victoire lors des élections municipales ! Au niveau du Gazélec, il s’est également passé beaucoup de choses durant toutes ces années. Je me rappelle encore de cette époque contemporaine avec ces épopées en 1992 avec ce match contre l’AS Monaco ou ces tours de Coupe de France face à Toulon ou Saint-Étienne. Mais mon plus grand souvenir footballistique en tant qu’Ajaccien reste la montée en Ligue 1. Tous ces joueurs nous ont fait rêver et c’était un grand moment. Maintenant, il faut remonter, mais j’ai confiance en vous, car votre cœur est rouge et bleu ! ».