​Ajaccio : Une concertation publique pour le futur écoquartier du Finosello

Le quartier du Finosello est en pleine mutation depuis quelques mois. Alors que le nouveau conservatoire de musique devrait être opérationnel, fin 2024, c’est toute la friche urbaine aux alentours qui verra naître un écoquartier labellisé. Cette réflexion s’inscrit dans un projet d’aménagement urbain global. La reconquête de cet espace va permettre de développer un projet audacieux associé porté par la Ville et par la SPL Ametarra. Un projet global qui va faire l’objet d’une concertation citoyenne comme l’explique Sophie Boyer, directrice de la SPL Ametarra : « Nous avons démarré ce genre de concertation publique en 2019 avec la Citadelle puis nous l’avons poursuivi sur la Miséricorde d’Ajaccio. C’est maintenant au tour du projet du Finosello. C’est capital de faire ce genre de concertation, car on ne peut pas produire un quartier sans l’avis des habitants. C’est eux qui y vivent, c’est eux qui connaissent leur quartier, c'est eux qui savent ce qui peut manquer ».



Le projet repose sur une opération d’aménagement public qui permettra de structurer et de renforcer le quartier. La mixité urbaine et sociale, la qualité des logements, la gestion intelligente du pluvial, la valorisation des espaces publics, la proposition d’une végétalisation intégrée à la ville seront les points forts de ce futur quartier : « C’est un écoquartier labellisé au niveau du développement durable avec une dimension environnementale importante. Nous avons pris en compte toutes les questions qui concernant la perméabilité des sols, la végétalisation. Nous travaillons également sur les questions énergétiques avec la mise en place d’une chaufferie bois pour alimenter le quartier. Nous avons été retenus pour deux appels à projets concernant le logement de demain. Il y a un travail et une réflexion à mener sur les matériaux de construction. Il y a aussi une dimension sociale et culturelle, car ce futur écoquartier s’articulera autour du Conservatoire de musique. Il faudra aussi créer une nouvelle zone commerciale en complément des commerces déjà existants et qui fonctionnent très bien ».



Un conservatoire, des espaces verts, des logements et des commerces

Des habitants présents en nombre ce vendredi lors de la fête du quartier et qui se sentent très impliqués dans le projet : « Les habitants attendent de l’espace vert en priorité. C’est une demande récurrente. Ils demandent également une attention particulière sur le pluvial, car avec les Cannes juste en dessous, c’est un sujet à ne pas sous-estimer. Et puis, ils nous demandent aussi la création de places de stationnement, qui font également défaut actuellement dans le quartier. Nous allons donc prévoir des places de parking mutualisées pour le Conservatoire, mais aussi pour les habitants du quartier ».



Le scénario, aujourd’hui étudié et soumis à la concertation, comprend du logement ; des commerces de proximité; un parking de stationnement public qui servira au conservatoire, mais également aux habitants du quartier ; un square végétalisé pour ouvrir un espace de respiration ombragé en continuité avec la toiture-terrasse du conservatoire, qui jouera le rôle de belvédère sur le grand paysage ; des cheminements piétons, un espace « jardin secret » en terrasse qui rappelle les usages passés des lieux. En effet, le site a un passé agricole comme en atteste la présence des maraîchers sur la rue Achille Peretti.



Présent avec des élus de la majorité, Stéphane Sbraggia, Maire d’Ajaccio, a pu mesurer la forte attente des habitants sur la question de l’aménagement de la parcelle : « Sur des projets d’aménagement de quartier, il est primordial d’organiser les conditions d’un échange avec la population, qui est la première concernée par ces aménagements. La question de la concertation fait partie du cahier des charges de cette démarche d’écoquartier. Il s’agit d’informer sur ce que nous souhaitons faire, sur les équipements publics, sur les logements, sur l’énergie et de recueillir leurs attentes, leur avis, leurs suggestions. Il faut que les Ajacciens s’approprient des projets qui concernent leur cadre de vie ».



Des visites in situ seront également au programme de la concertation (jeudi 19 et samedi 21 octobre) et un questionnaire en ligne mis en ligne prochainement. Un premier bilan sera édité sur la base des contributions, des avis et des questions recueillies dans le cadre du dispositif. Cette synthèse des expressions collectées permettra d’expliquer les orientations préconisées et le programme prévisionnel réalisé à la suite des observations et propositions émises par le public. Ce bilan sera présenté en réunion publique et soumis au conseil municipal du 23 novembre 2023.