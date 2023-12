​Ajaccio : Salon Impresa, une 9e édition dédiée à la place numérique au sein des entreprises insulaires

« Nous sommes heureux et fiers d’accueillir et d’organiser la 9e édition du salon Impresa. Nous remercions l’ADEC d’être à nos côtés depuis la création du salon. La place du numérique est devenue très importante aussi bien pour les TPE/PME que l’ensemble des entreprises. Elles travaillent également en physique, mais elles doivent poursuivre leur développement au niveau digital. La Chambre de Commerce a de nombreuses missions, mais son cœur de mission reste l’entrepreneuriat pour lequel elle a toujours et continuera d’œuvrer », explique Dominique Di Menza, 1re Vice-Présidente de la CCI de Corse, lors de l’inauguration du salon Impresa ce jeudi matin.



Au fil des années, le salon de l’Entrepreneuriat Impresa est devenu un rendez-vous incontournable des créateurs et des chefs d'entreprise. Chaque visiteur bénéficie en effet gratuitement d’un processus d’accompagnement et d’un accès à l’information immédiat, quel que soit son type de projet ou sa zone géographique. Cette 9e édition dont le thème principal était la place du numérique dans l’Entreprise avait un invité exceptionnel avec la présence de Google, qui outre sa participation à plusieurs conférences.

La filiale française du géant américain occupait, en effet, un stand afin de rencontrer les visiteurs tout au long de la journée dans le cadre de son programme « Google Ateliers Numériques » comme l’explique Yannick Siveton, responsable régional au sein de Google France : « Google Atelier Numérique, c’est avant tout un programme gratuit, accessible à tous. Nous allons dispenser des ateliers qui peuvent traiter de tout comme du marketing digital, d’IA, de cybersécurité. Nous les délivrons à des niveaux d’initiation. Le but c’est de sensibiliser les personnes qui vont suivre ces ateliers à ce sujet. Ils s’adressent aussi bien à des demandeurs d’emploi, qu’à des créateurs d’entreprises, à des artisans ou même à des collectivités (élus ou agents). La CCI nous a contactés pour nous parler du salon Impresa, et du thème principal, qui concerne cette année, plus particulièrement le numérique. Tout naturellement, nous avons décidé avec eux de mettre en place ces ateliers durant cet évènement. C’est notre premier partenariat en Corse. Aujourd’hui, nous avons mis en place deux formats : un atelier collectif mais également la mise en place d’un stand pour répondre à tout type de demande émanant d’un particulier ou d’un entrepreneur dans le but de réaliser un coaching personnalisé si besoin est ». Une convention de partenariat a été ainsi été signée entre la CCI de Corse, représentée par Dominique Di Menza et Hélène Marlaud, directrice du programme Google Atelier Numérique.



Outre le digital, d’autres thématiques inhérentes au monde de l’entreprise, étaient regroupées au sein du hall du Palais des Congrès d’Ajaccio : Création, Développement, Financement, Transmission Reprise, Transition numérique, Transition écologique, International notamment à travers la présence de l’ensemble des partenaires économiques. 35 stands regroupant l’ensemble des professionnels de l’Entreprise étaient ainsi présents afin d’offrir gratuitement leurs conseils tout au long de la journée. Financeurs, structures d'accompagnement, experts et institutionnels avec les conseillers de la CCI de Corse, mais aussi des experts-comptables et des avocats, des représentants du Pôle Emploi, de la DREETS, des douanes, de l'URSSAF, des banques, de La Poste ainsi que les plateformes d'aide : l'ADIE, CAPI, la CADEC, Corsican Business Women ou A Prova.



Parmi eux, Inizià, l’incubateur régional des entreprises innovantes, et son Directeur Emmanuel Pierre : « Comme chaque année, nous sommes là pour présenter notre offre au grand public. Nous avons un stand qui nous permet d’accueillir des créateurs d’entreprises, qui n’ont pas forcément d’autres occasions de venir nous voir, de nous contacter ou qui sont plus éloignés, et qui profitent de ce salon pour y rencontrer les différents acteurs. On est là pour leur parler de notre offre d’accompagnement. On leur explique comment on intervient, ce que nous pouvons leur apporter, quels bénéfices ils peuvent retirer de notre accompagnement et surtout on les écoute pour les aider au mieux ».

Des ateliers thématiques se sont tenus tout au long de la journée dans le hall du Palais des Congrès. Le salon s’est ensuite clôturé en début de soirée par un cocktail réunissant l’ensemble des participants.