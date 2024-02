​Ajaccio : Opération de sensibilisation des infirmiers libéraux au Leclerc de Baleone

Des centaines de tracts ont été ainsi distribués dans la bonne humeur et devant une population conciliante, avec comme contenu, les tarifs bruts et nets des actes infirmiers en toute transparence. Des chiffres qui parlent, et qui ont pu interpeller les nombreux badauds : une injection à 1,80 €, un pansement chirurgical à 2,50 €. Pour les patients lourds, un seul déplacement est rémunéré à hauteur de 2,75 €. « C’est le tarif le plus des professionnels de santé. Et encore, on nous a fait l’aumône d’augmenter ce tarif de 0,25 €. Comme vous pouvez le constater, ce sont des rémunérations très basses, qui n’ont plus été revalorisées depuis 2009. Ces tarifs sont un affront à nos compétences acquises après plus de 3 années d’étude et de nombreuses années d’expérience professionnelle joute Charline Grimaldi. D’autre part, la mise en place du BSI (Bilan des soins infirmiers) pose également des problèmes puisque celui-ci, sous forme d’algorithme, rémunère les praticiens en fonction d’un forfait et non plus à l’acte, ce qui leur causerait une « perte de leur chiffre d’affaires de près de 40% ».