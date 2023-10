​Ajaccio : « Des entreprises qui s’engagent » pour une société inclusive et un monde durable

Initiée par le Président de la République en 2018, la communauté “Les entreprises s’engagent” rassemble les entreprises unies pour une société inclusive. Parallèlement, elles s’engagent à prendre des mesures en vue d’un monde plus durable, en réduisant leur impact environnemental, et en soutenant des pratiques commerciales responsables dans le respect des normes éthiques. Pierre Acquaviva, Directeur de l’Action économique de la CCI, en Corse-du-Sud, explique la participation de la Chambre de Commerce à cette démarche : « Nous nous sommes lancés dans la démarche au mois de mai dernier. Nous avons créé ce club par rapport à cette communauté, car la philosophie véhiculée par la démarche nous intéresse et correspond à nos valeurs telles que l’inclusion, le développement durable ou la solidarité ».



Au plan national, la communauté rassemble aujourd’hui 70 000 entreprises, 101 clubs départementaux et 300 personnes mobilisées pour faire vivre le mouvement quotidiennement partout en France. Elle anime des coalitions inédites qui réunissent, dans chaque département français, les entreprises de toutes tailles, mais aussi les services de l’État et les collectivités, des décideurs, des associations et des leaders engagés issus de toutes sphères.



Déjà 110 entreprises partenaires en Corse

En Corse, la communauté compte 110 entreprises dont 24 sont actives. « Concrètement, les entreprises s’inscrivent en ligne sur la plateforme nationale. Nous récupérons leurs références et nous leur proposons un programme d’action avec des réunions thématiques et des échanges. - détaille Pierre Acquaviva - L’objectif est que les entreprises qui ont déjà mis en place certaines actions puissent inspirer celles qui débutent leur parcours. Souvent, ce sont les grandes entreprises qui mettent en place un schéma directeur et ce sont les TPE qui suivent dans leur sillage. Nous avons une réunion chaque mois. Nous sommes facilitateurs des engagements pris concernant l’inclusion, le développement durable et la solidarité. Nous avons actuellement 110 entreprises inscrites dans cette démarche en Corse ».



Adhérentes à la communauté, ces entreprises s’engagent à œuvrer, par des actions concrètes, en faveur de l’inclusion et du développement durable. Les thématiques abordées par les clubs sont aussi diverses que variées comme la sobriété énergétique, l’emploi de jeunes en alternance, l’insertion professionnelle des personnes en situation de handicap. Pauline Gane, Directrice de l’animation communautaire au plan national, se réjouit de l’ampleur prise aujourd’hui par la communauté « des entreprises qui s’engagent » : « L’objectif est de rassembler les entreprises qui ont envie de s’investir autrement. Aujourd’hui, nous proposons de grandes thématiques de l’engagement face à toutes les problématiques que nous pouvons rencontrer en termes environnementaux ou sociaux. Il faut aussi que chaque territoire puisse y répondre à sa manière puisque ce qui peut se passer en Corse va être différent ce qu’on peut rencontrer dans le Pas de Calais ou les Bouches du Rhône. Cette communauté est innovante et inédite. C’est une richesse de pouvoir partager des expériences inspirantes ».



Cet mardi à Ajaccio, plusieurs entreprises étaient représentées, parmi lesquelles Corsica Gastronomia, une entreprise de 42 salariés présidée par Olivier Valery, fier de participer à cette démarche collective : « En Corse plus qu’ailleurs, je pense que nous avons une vraie notion d’engagement. Ce que nous faisons n’est pas forcément différent de ce que les autres peuvent faire. Déjà, nous essayons de faire en sorte que nos salariés restent dans l’entreprise. Certains sont là depuis la création de l’entreprise il y a plus de 30 ans. Nous essayons de faire en sorte que les gens se sentent bien chez nous avec la création d’une salle de repos notamment. Nous recrutons entre 6 alternants chaque année dans l’entreprise. À l’issue, nous leur proposons un contrat au sein de l’entreprise. Concernant l’inclusion, nous avons noué un partenariat avec l’ESAT (NDLR L’Établissement et service d'aide par le travail est une structure qui permet aux personnes en situation de handicap d'exercer une activité professionnelle) et créé un atelier au sein de l’entreprise pour qu’il se sente encore mieux intégrer parmi nous. Chacun peut apporter sa pierre à l’édifice, il suffit de le vouloir ».



La communauté « Les entreprises qui s’engagent » est animée par un groupement d’intérêt public créé en avril 2022, à l’initiative du ministère du Travail, du Plein emploi et de l’Insertion, de Pôle emploi et d’une association d’entreprises engagées. Elle est co-présidée par Sylvie Jéhanno, Présidente Directrice générale de Dalkia, et Thibaut Guilluy, Haut-commissaire à l’Emploi et à l’Engagement des entreprises. Pour y adhérer, un formulaire est directement disponible sur le site internet du Ministère.