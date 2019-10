​ACA : un bon nul face à Nancy (0-0)

Confirmer leur quatrième place et poursuivre la bonne marche actuelle, telle est la mission des Ajacciens face à un adversaire nancéen particulièrement coriace (une seule défaite toutes compétitions confondues depuis la fin juillet). Au complet, l’ACA a troqué son 4-2-3-1 pour un 4-4-2 classique avec Courtet et Cuypers aux avants postes. Sur un terrain encore délicat, les « rouge et blanc » vont se heurter à une solide formation adverse. Laquelle met, d’entrée de jeu, la pression sur le but de Leroy. Surpris, les Ajacciens commencent à mettre le pied sur le ballon et à s’approcher du but adverse. Cuypers (6e) manque le cadre de peu sur un ballon en profondeur. Mais le ton est donné et les hommes de Pantaloni vont dominer dans l’ensemble, un premier acte au rythme assez soutenu. Même si les occasions se font rares. Du moins dans le jeu. Sur coup de pied arrêté, en revanche, l’ACA domine dans les airs mais manque de précision. Ce sera le cas d’Avinel (tête piquée, 16e), Courtet (reprise smatchée 26e) ou Choplin (tête 44e), à chaque fois sur des ballons de Coutadeur. En face, sous l’impulsion des remuants Vagner et Bassi, le collectif lorrain reste menaçant même si la défense bianca è rossa veille au grain. Avantage aux points, toutefois pour les Ajacciens la pause.



L’occasion de Tramoni

Changement de décor d’entrée de seconde période avec des Lorrains beaucoup entreprenants qui vont prendre les commandes de la rencontre. Vagner est même tout près de glacer un peu plus Timizolu mais il ouvre trop son pied (48e). L’ACA fait le dos rond de longues minutes face à des Nancéens à leur avantage et qui semblent peu enclins à se contenter du partage des points. Pourtant, les Ajacciens se créent une énorme occasion quand Tramoni s’infiltre sur la gauche de la surface adverse et ouvre son pied droit. Le ballon flirte avec le poteau de Valette, battu (64e). Le jeu s’équilibre sur un terrain de plus en plus difficile. Mais les Lorrains finissent plus fort et contraignent les « rouge et blanc » à faire preuve d’une grande vigilance défensive. Vagner a la balle de match au bout de son crampon. Heureusement pour l’ACA, la défense s’en sort bien. Tout comme Leroy, décisif devant Lefevbre (90e). À l’arrivée, un nul qui satisfait les deux équipes.



Football Ligue 2 11e journée

Stade François Coty

ACA-Nancy (0-0)

Temps doux

Bon terrain

Spectateurs : 2500 environ

Arbitre : M. Lissorgue assisté de MM. Benoit et Nacirdine

Avertissements : Courtet (56e) pour l’ACA

Akichi (33e) pour Nancy

ACA

Leroy- Kalulu, Choplin, Avinel, Huard- Bayala, Coutadeur (cap.), Laçi, Tramoni (Jallow 67e)- Cuypers (Cavalli 71e), Courtet (El Idrissy 90 +1)- ent : O. Pantaloni

AS Nancy

Valette- Karamoko, Seka (cap.), El Kaoutari, Siss- Lefebvre (Nguiamaba 90+2), Akichi- Vagner, Bassi (Rocha 78e), Bertrand (Dembélé 46e)- Dona Ndoh- ent : J.L. Garcia