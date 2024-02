​« Forindustrie, l’Univers Extraordinaire » : le collège Arthur Giovoni d’Ajaccio lauréat du premier prix national

Grande gagnante du défi 2023 de « Forindustrie, l’Univers extraordinaire », la classe de 4 e 1+5 G3 du collège Arthur Giovoni d’Ajaccio s’est vu remettre les premiers prix national, régional ainsi que celui du monde de la transition énergétique dans la catégorie « collège » . La cérémonie de remise des prix s’est déroulée ce mercredi matin, en présence de Jean-Philippe Agresti, Recteur de la région académique, Alexandre Vinciguerra, Président de l'ADEC, et de Christine Baze, présidente d’Industries Méditerranée et pilote du projet Forindustrie, des partenaires industriels Corse, de l’équipe pédagogique ainsi que du professeur Agostinho Rodrigues, à l’origine de l’inscription à la plateforme digitale.

Un professeur tout heureux d’avoir remporté le prix national avec sa classe : « Je ressens une grande satisfaction que nos élèves aient effectué une telle performance. On peut tous être très fiers d’eux et moi je le suis. Il était tout naturel que j’inscrire cette classe dans cette super aventure qu’est « Forindustrie ». Par ma formation initiale, je suis très attaché au monde de l’industrie et j’avais à cœur de le faire partager et découvrir cet univers. C’est effectivement une belle opportunité pour aider à faire des choix pertinents concernant l’orientation, qu’elle soit vers la voie professionnelle, technologique, ou générale. Pour arriver à leurs fins, nos élèves se sont organisés pour répartir leurs zones d’exploration. Ils ont ratissé minutieusement chaque recoin en travaillant en groupe. Ils ont ainsi pu découvrir des métiers dont ils ne soupçonnaient pas l’existence, visité des sites industriels étonnants, rencontré des professionnels, qui parlaient de leur travail et de leur formation. Ils ont aussi pu se rendre compte d’une réalité peu évidente, celle de la mixité dans l’industrie ».

Pour rappel « Forindustrie » est une plateforme digitale regroupant des contenus ludiques et originaux afin de faire découvrir aux collégiens, les métiers de l’industrie. Déa, Ghjulia, Adam et Mila, les représentants des classes qui ont remporté le concours « ne s’attendaient pas à ce que cela prenne une telle ampleur et chamboule leur vie d’étudiant depuis la mise en ligne de la plateforme au mois d’octobre dernier. Nous étions d’abord très curieux et au fur et à mesure que nous avancions et explorions cet univers si particulier, notre intérêt n’a cessé de grandir et nous nous sommes pris au jeu et nous sommes très fiers de remporter ce titre national ».

Après avoir montré au public présent, les dessous de la plateforme digitale lors d’une présentation vidéo, les jeunes collégiens se sont vus remettre un diplôme nominatif. Jean-Philippe Agresti, présent lors de la cérémonie, leur a également annoncé à leur grande surprise, deux cadeaux des partenaires de l’initiative, qui leur permettront de visiter (en réel cette fois-ci) les locaux d’Airbus Helicopters à Marignane, ainsi qu’une visite du stade Orange Vélodrome de Marseille.

Un Recteur de Corse, particulièrement fier des résultats obtenus par son Académie : « La semaine de l’industrie Forindustrie, l’univers extraordinaire est une chance pour nos élèves. L’édition 2022 avait été déjà un succès dans l’académie. La forte mobilisation des élèves et des enseignants avait permis de remporter la 1 ère et 2ème place du palmarès national, catégorie collège. Ce grand rendez-vous est une occasion unique pour nos élèves d’interagir avec des professionnels de l’industrie et de la transition énergétique, une opportunité réelle dans la construction de leurs parcours d’orientation, pour appréhender la modernité et la force de l’innovation industrielle et peut-être faire naître des vocations. »

Pour Christine Baze, Présidente d’Industrie Méditerranée, à l’origine de la création de la plateforme : « Cette nouvelle édition de « Forindustrie, l’Univers extraordinaire » a connu un franc succès. En Corse, nous comptons quasiment deux fois plus de participants par rapport à l’an dernier, avec 3 673 collégiens, lycéens, répartis en 165 classes, qui se sont prêtés au jeu. Bravo à eux ! Et tout particulièrement aux élèves de la classe de 4e 1+5 G3 du collège Arthur Giovoni, qui ont été très investis. Leur engouement envoie un signal très positif, qui témoigne d’une envie d’échanger autour de l’industrie. »



Destiné à faire connaître l’industrie, ses métiers et ses innovations aux collégiens, lycéens, étudiants, mais aussi aux demandeurs d’emploi, « Forindustrie, l’Univers extraordinaire » a pour objectif d’ouvrir les portes des sites industriels pour valoriser les métiers qui y sont exercés et susciter des vocations.

Labellisé « Semaine de l’Industrie », le projet « Forindustrie, l’Univers extraordinaire » a été co-construit avec les académies de Provence-Alpes Côte d’Azur, de Corse, le Rectorat de Montpellier, le Campus d’excellence industrie du futur Sud et un groupe de professeurs. Pôle emploi a quant à lui contribué à mettre en place un parcours spécifique aux personnes en recherche d’emploi. Les entreprises régionales Corsica Linea, Corsica Gastronomia EDF SEI Corse et Corse Composite, RTE et Enedis étaient présentes sur la plateforme avec l’Adec comme partenaire.