​"E Strade di l’Orientazione" : A Ajaccio, les élèves de 3e à la découverte de la filière professionnelle

Le Palais des Congrès d’Ajaccio va accueillir du 10 au 13 octobre, près de 1 800 élèves de tous les collèges de Corse-du-Sud. « E Strade di l’Orientazione », c’est le nom de de cette 2e édition du salon des formations et des métiers, et l’occasion pour la Collectivité de Corse, en partenariat avec le Rectorat et la Chambre des Métiers de mettre en avant la filière professionnelle. Comme l’explique Philippe Désiré, membre de la CRMA, et Directeur du CFA Amparà : « Aujourd’hui, nous sommes très en difficulté en termes de recrutement dans tous les métiers. Nous recherchons des salariés dans tous les secteurs. Le premier degré pour informer tous ces jeunes doit commencer par la 3e. C’est un moment particulier où ils font des choix concernant leur orientation et leur avenir. Ce salon a pour objectif de présenter les métiers et de faire venir voir ce que sont ces métiers de la coiffure, de l’automobile ou de la restauration. Il faut faire en sorte de démystifier toute sorte de blocage pour leur permettre d’avoir une meilleure vision de ces métiers-là ».



Rendre ces métiers plus attirants par la mise en situation

L’objectif de ce salon est de proposer des ateliers et des démonstrations en adéquation avec les formations proposées sur le territoire insulaire, intégrant l’ensemble des partenaires (Centres de Formation en Apprentissage, lycées agricoles et maritimes, lycées professionnels) avec la contribution de socioprofessionnel sur 6 pôles d’activité : BTP, Mobilité, Commerce, Santé, Agriculture, Tourisme / restauration. Les collégiens, en présence de leur professeur principal et des ambassadeurs des organismes présents, vont tour à tour découvrir des métiers, par le biais d'ateliers ludiques, qui manque cruellement de main-d’œuvre partout sur le Continent et particulièrement en Corse : « Par le biais de ce salon, tous ces jeunes vont se mettre en situation et découvrir plein de nouveaux métiers. Et en se mettant en situation, on se rend compte que tous ces métiers deviennent finalement plus attirants. Aujourd’hui, quand on a un Bac +5, on peut avoir des difficultés à trouver un poste dans ce que l’on recherche alors que lorsqu’est titulaire d’un CAP, vous pouvez de suite trouver un emploi et bien rémunéré » poursuit Philippe Désiré.



Une situation tendue pour les entreprises, qui peinent à embaucher, comme le constate tous les jours, Julia Agostini, formatrice logistique au LEP Finosello, présente sur le salon au pôle logistique : « C’est un salon très utile surtout au vu du contexte actuel. Nous avons du mal à recruter chaque année alors que c’est un secteur très porteur en termes d’emplois. Les entreprises insulaires recherchent beaucoup de logisticiens, notamment dans l’agroalimentaire. Ce genre de manifestations permet de découvrir l’ensemble des métiers de cette branche, car bon nombre d’entre eux n’osent pas franchir les portes des lycées professionnels. J’ai été étonné et aussi très fier de voir, aujourd’hui, de jeunes filles s’intéresser à la profession, car la logistique ce n’est pas seulement de la manutention, mais aussi de la gestion de stocks et de l’organisation des entrepôts, tout le monde peut y prétendre. Maintenant, il faut aussi réussir à convaincre les parents qui rechignent souvent à placer leurs enfants dans ces filières professionnelles ».



Une réticence des parents sur la filière professionnelle

Une situation que connaît parfaitement Chloé, 14 ans, élève au lycée Laetitia d’Ajaccio, qui a particulièrement accrochée, aux ateliers de coiffure et d’esthétique, mis en place par le CFA Amparà : « J’aimerais beaucoup travailler dans le maquillage et m’inscrire dans un centre de formation en tant qu’apprentie, mais mes parents souhaiteraient plutôt que je m’oriente sur une filière générale. Il va falloir en parler avec eux avant de prendre une décision. Mais, c’est vrai que l’idée de faire un métier qui nous plaît et de pouvoir rentrer dans la vie active avec un salaire tout en continuant à étudier me donne envie ».



Pour rappel, le Parcours Avenir permet aux élèves de la sixième à la terminale de construire progressivement, tout au long de leurs études secondaires, une véritable compétence à s'orienter. Pour ce faire, les élèves sont amenés à comprendre le monde économique et professionnel et connaître la diversité des métiers et des formations, à développer leur sens de l'engagement et de l'initiative et à élaborer leur projet d'orientation scolaire et professionnelle. Chaque élève quelle que soit sa formation en voie générale, technologique ou professionnelle peut en bénéficier. Le Parcours Avenir est, aujourd’hui, intégré dans l'horaire dédié à l'accompagnement à l'orientation au collège et au lycée.