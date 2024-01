​« Aprite » : une solution digitale pour visiter les églises corses même quand elles sont fermées

« Pour de nombreuses raisons, la majeure partie des églises de nos villages sont souvent voire toujours fermées. Cette expérience est souvent frustrante pour le visiteur quand on sait le patrimoine et la richesse qui s’y trouve ». C’est à partir de ce triste constat que François Roux, le responsable régional de la société HD Media, va lancer le programme « Aprite » à partir du 5 février prochain. À compter de ce jour « toutes les communes de Corse pourront bénéficier, gratuitement, d’une photo 360° de leur église communale lors de la tournée du photographe en Corse. Elles pourront ensuite s’en servir comme outil digital (promotion touristique, attractivité du territoire, inventaire patrimonial) ».



« Un outil d’attractivité pour les communes »

Entre vols qui ont tendance à se multiplier, dégradations, sécurité publique avec certains monuments qui tombent en ruine, les églises insulaires ferment (trop) souvent leurs portes au public ; certains touristes n’hésitant d’ailleurs pas à se plaindre fréquemment à ce sujet. Avec cette solution digitale, cette problématique pourrait permettre de sauvegarder et de mettre en valeur le patrimoine des communes comme l’explique François Roux : « Rien ne remplace une vraie visite en réel sur un site, nous sommes tous d’accord là-dessus. Mais cette solution est aussi bien un outil d’attractivité pour mettre en valeur les églises de nos communes et donner envie aux personnes qui le souhaitent, d’aller physiquement sur site. Nous proposons une visite virtuelle en 3D, ce qui permet de se balader à 360° et d’apprécier plus de détails avec notamment des zooms possibles sur des tableaux ou certains objets, que sur des photos traditionnelles en 2D ».

Le responsable de la société HD média a déjà débuté sa tournée des communes et une visite virtuelle de celle de Cuttoli-Corticchiato est d’ores et déjà disponible en ligne et permet d’apprécier le travail effectué. D’autres enrichissements, plus personnalisés comme de la musique, pourront être ajoutés aux visites virtuelles selon les demandes des communes.



Plusieurs centaines d'églises vont être photographiées durant deux mois

« Cet outil sera interactif et la commune pourra alors décider de mettre la photo sur son site internet ou sur celui de l’Intercommunalité par exemple. Le but c’est de donner envie aux gens de se déplacer. Ensuite, si la personne se présente devant l’église, mais qu’elle est fermée à ce moment-là, il y aura un QR code devant et grâce à son téléphone, le visiteur pourra quand même voir à quoi ressemble l’intérieur. Cela sera moins frustrant ! ».



Un travail monumental qui va prendre déjà plus de 2 mois afin de prendre les quelques centaines d’églises disséminées dans les micros-régions, avant de débuter le montage vidéo de chaque visite virtuelle. Un historique de l’église, les dates de construction, ou les évènements les plus notables seront également disponibles en un clic.

HD Media est une société française basée à Grenoble, leader depuis 15 ans sur le marché de la réalisation de visite virtuelle interactive certifiée Google Street View. Avec plus de 600000 photos 360° en ligne sur son site Internet et des clients dans le monde entier, elle propose désormais de mettre sa technologie au service des acteurs de la

préservation et de la promotion du patrimoine.



Infos et renseignements

HD Media

06.67.30.88.46

francois.roux@hdmedia.fr