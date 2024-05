​« Ajaccio Hand Cup » : la grande fête du handball insulaire à Pietrosella

« La Ajaccio Hand Cup ? C’est un tournoi de handball loisir, qui regroupe des adultes, des jeunes, des pros, des amateurs, dans le but de s’amuser et sans se prendre au sérieux pour partager un moment de convivialité de fin de saison » résume Mattea Renucci, joueuse et dirigeante au sein du HAC (N2F). Créé par le regretté José De Nobili, ce tournoi de fin d’année regroupe, en effet, toute la famille du handball corse, durant deux journées. Mais pas que. Cette année encore, des équipes venues de différends comme le club de Bormes, d’Isle sur la Sorgue, et même des équipes entreprises comme Thales Cannes. Mention spéciale au club de handball de Borgo, qui viendra en masse du côté de Pietrosella.



Un tournoi loisir qui regroupe des joueurs de N1, mais aussi des débutants



Si la « Hand Cup » se déroule habituellement du côté de Vignetta, le complexe ajaccien étant indisponible, c’est donc la commune de Pietrosella, qui accueille la manifestation, au sein de ses modernes installations : « Ce tournoi très important pour le club, il représente une grande fête du handball où joueront ensemble et contre, des joueurs de régionale, de loisirs, des débutants, ainsi que des joueurs de Nationale 1, du GFCA, et de N2, issus du HAC. Nous sommes fiers de prendre la suite de José De Nobili et de faire perpétuer cette belle manifestation » ajoute Mattea Renucci.



Une organisation lourde qui regroupera une soixantaine de bénévoles (parents, dirigeants, joueurs) pour accueillir les 400 sportifs attendus pour l’occasion. La compétition se déroulera, cette année, en extérieur sur le terrain de football de Pietrosella, avec un tournoi adulte qui comprendra deux poules loisirs,18 équipes au total et un tournoi jeune, des moins de 9 ans aux moins de 15 ans.



Durant le week-end, qui s’annonce festif, plusieurs activités pour adultes et enfants seront organisées, en parallèle de la manifestation : 360°, défitchouk-ball, kung fu, babyfoot humain (organisé par la société Isula évent, partenaire de l’évènement).



Le tournoi débute samedi à 9h30 jusqu’à 19 heures et reprendra le dimanche à 9 heures. Les finales se dérouleront à partir de 16 heures. À noter qu’une buvette et une restauration sur place seront proposées aux sportifs, publics et accompagnateurs.