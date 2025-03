​« 24 heures de Vignetta » : une édition 2025 qui bat tous les records

La deuxième épreuve de Corse en nombre de participants



Durant deux jours, plusieurs milliers de personnes ont afflué vers le complexe de Vignetta, pour participer, courir, ou simplement encourager des amis ou des illustres inconnus qui se sont dépassés pour la bonne cause. Wandis Le Hui, le président de l’association « Tous Pour Chacun » et fondateur de la manifestation, ne cachait pas sa satisfaction durant ce week-end réussi : « C’est totalement inattendu d’avoir eu autant d’inscriptions. On est passé d’une centaine d’inscrits pour la 1re édition à plus de 1 100 cette année auxquels il faut rajouter 200 personnes sur la marche solidaire, c’est incroyable. On est victimes de notre succès et de notre sérieux ! C’est une course pour laquelle on ne court pas tant pour la performance mais surtout pour les autres et c’est un principe qui parle à beaucoup de gens ici. Je pense qu’on peut viser les 2 000 participants dès l’année prochaine. Il faut savoir que nous sommes aujourd’hui, la 2e course en Corse termes de participation, après le City Trail d’Ajaccio. Les 24 heures de Vignetta, ce ne sont pas uniquement 24 heures de course à pied mais surtout 24 heures de solidarité et de fête au profit du handicap en Corse. Je veux remercier tous les bénévoles qui nous ont permis d’organiser ce superbe évènement. Tous les fonds récoltés vont permettre de financer des projets concernant le sport handicap en Corse ».



Diverses animations ont rythmé le week-end, avec notamment aux manettes l'association Récré 2A, avec des blind test, des concerts (notamment avec le groupe Ozin) mais également des démonstrations de danse, le tout suivi par les deux parrains de la manifestation, Guillaume Peretti, le trailer insulaire et Patrick Montel, l’ancien journaliste de France 2 notamment. Une manifestation qui a permis de rendre hommage à Jeannot, membre de l’association disparu la veille de l’évènement.